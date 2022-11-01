И борются с коррупцией, и отлично бегают

Свою приверженность к здоровому образу жизни сотрудники Администрации Главы Чувашии решили доказать конкретными делами. Вчера начальники, специалисты и консультанты отделов и управлений отправились в спорткомплекс ЧГУ, чтобы сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

К проверке своего физического состояния ответственные работники подошли со всем старанием. Перед выполнением упражнений, будь то наклоны на гимнастической скамье или подтягивание, они разминались, приседали, делали короткие пробежки. Заведующий сектором эксплуатации технических средств управления Георгий Сидоров внимательно изучал нормативы и оценивал свои шансы на получение «золотого» знака. «У меня прыжок с места, отжимание, подтягивание нормально идут, а вот с нормативами по бегу могут возникнуть сложности, — поделился он. — В целом я считаю — заниматься спортом для каждого человека очень важно. Рекомендую и другим проверить свои способности в сдаче нормативов ГТО».

…Как только все приготовления закончились и организаторы дали отмашку, коллеги по работе разделились на несколько групп и отправились, кто прыгать, кто бегать, а кто — стрелять в тире. Ведущий специалист отдела режимно-секретной работы Елена Белоусова никогда не сдавала нормативы, но всегда хотела испытать себя. Нужно сказать, что с упражнением на пресс Елена справилась на твердую пятерку, сделав 40 повторений. Добиться хорошего результата ей, кстати, помогли занятия степ-аэробикой.

Более молодых сотрудников своим примером мотивировал начальник управления по вопросам противодействия коррупции Петр Куприн. Прыжок с места 62-летнему Петру Карловичу дался очень легко. «Я занимаюсь физкультурой для себя. Но считаю, что очень важно подавать положительный пример молодежи. Я и раньше сдавал комплекс «ГТО». Остались только хорошие воспоминания…», — рассказал он корреспонденту «СЧ».

А для консультанта отдела по противодействию коррупции Полины Емельяновой проверка комплексом «ГТО» — это не только анализ своего физического состояния, но и возможность пообщаться с коллегами вне рабочих кабинетов. Хотя, конечно, Полина не забыла и про главную цель — «золотой» знак ГТО!

КСТАТИ

По данным Минспорта Чувашии, за восемь лет более 20% населения республики в возрасте от 6 лет поучаствовали в сдаче нормативов ГТО. Среди них и сотрудники редакции «СЧ»: они также проверили свои силы в выполнении нормативов, и даже заработали «золотые» знаки отличия.