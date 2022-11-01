За заслуги в укреплении законности и правопорядка

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 9 ноября

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден старший лейтенант полиции Иванов Борис Николаевич — начальник конвоя взвода в составе роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Министерства внутренних дел по Чувашской Республике;

почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» присвоено полковнику полиции Баранову Игорю Анатольевичу — начальнику управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Чувашской Республике;

почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» присвоено полковнику внутренней службы Журавлеву Александру Львовичу — начальнику правового отдела Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, подполковнику юстиции Степанову Сергею Витальевичу — заместителю начальника отдела — начальнику следственного отделения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Вурнарский».

Опубликовано: 16 ноября 2022 г.


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