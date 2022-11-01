Подстанция «Светлая» станет еще и мощной

«Вроде бы совсем недавно здесь было голое поле. Мои коллеги, те, кто постарше, помнят, как тут горожане на выделенных им участках выращивали картошку, овощи, и наша подстанция на этой территории была единственным объектом. А теперь, смотрите, она осталась в глубине города», — показывая подстанцию «Светлая», расположенную в новоюжном районе столицы республики, говорит заместитель главного инженера Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Виктор Рылов.

«Светлая» — подстанция со стажем: была запущена в 1987 году — с учетом перспективы развития новоюжки. Но в последние годы прилегающая территория бурно застраивается — появилось множество жилых высоток, расширяется микрорайон «Солнечный». Плюс — производственные предприятия, торговые комплексы. Только крупных потребителей, которых питает электроэнергией эта подстанция, около двух десятков. Среди них — Чебоксарское троллейбусное управление, Международный аэропорт г. Чебоксары и другие предприятия. Потому и возникла необходимость увеличения мощности «Светлой» — для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, филиалом «Чувашэнерго» было принято решение о масштабной ее реконструкции в рамках инвестиционной программы энергокомпании.

Предусмотрена замена двух силовых трансформаторов суммарной мощностью 20 МВА на новые — по 16 МВА каждый, и ПС серьезно прибавит в мегавольтамперах. Изношенные отделители и короткозамыкатели советского производства заменят на современные элегазовые выключатели, установят современные средства телемеханики и связи, релейной защиты — на смену электромеханике придет оборудование на базе микропроцессорных устройств, способное в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов питающего центра и своевременно реагировать на нештатные изменения в их работе. Строительство волоконно-оптической линии связи позволит автоматизировать систему сбора, передачи информации и дистанционного управления подстанцией «Светлая», что наряду с остальными преимуществами будет способствовать еще и повышению безопасности персонала — многими процессами можно будет управлять, находясь на расстоянии.

Кстати, все устанавливаемое здесь оборудование — отечественное. «В том числе — продукция чебоксарских предприятий: Чебоксарского электроаппаратного завода, компаний «Экра», «Бреслер», — уточняет Виктор Рылов. Импортозамещение в действии: по его словам, все необходимое для обновления подстанции сегодня выпускается российскими предприятиями. И это касается не только ПС «Светлая», полностью российское используется и на других энергообъектах сетевой компании, обновляемых как в рамках реализации инвестпрограммы, так и в ходе ремонтной кампании.

Объем работ на подстанции, действительно, большой — почти на 228 млн рублей. Поэтому их разделили на два этапа. Часть устаревшего морально и физически оборудования уже заменена, установлены новые порталы, проложены новые контуры заземления, ведется монтаж шкафов релейной защиты. Также идет ремонт зданий закрытого распредустройства и общеподстанционного пункта управления — обновятся и крыша, и внутренняя отделка. Один из прослуживших три с половиной десятка лет силовых трансформаторов уже выведен из работы — освободил место для более мощного собрата.

— Нагрузку, которую он нес, пока взяла на себя вот эта передвижная мобильная трансформаторная подстанция 110 кВ, — показывая на оборудование на передвижных платформах, говорит заместитель главного инженера. — Она удобна для временного подключения потребителей к электросети на период реконструкции действующей стационарной подстанции. Время ввода в эксплуатацию минимальное — за сутки можно запустить в работу. Так что потребители никакого дискомфорта, связанного с перебоями подачи электричества из-за реконструкции ПС, не ощутят.

Работы, предусмотренные первым этапом, намерены закончить к Новому году, а полностью реконструкцию планируют завершить до конца следующего года. В результате «Светлая» значительно увеличит межремонтные сроки, реконструкция сделает ее работу более экологичной. Повысится энергоэффективность подстанции, что позволит снизить затраты на эксплуатацию объекта и, главное, создать запас мощности для подключения новых потребителей — «электрика» тормозом для развития большого микрорайона города точно не станет.

Реализация инвестиционной программы уходящего года, безусловно, работами на ПС «Светлая» не ограничивается. Хозяйство огромное: филиал «Чувашэнерго» это 101 трансформаторная подстанция 35-110 кВ, около 5,4 тыс. ТП 6-10/0,4кВ, более 22 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения — есть где приложить усилия и куда вложить инвестиции. Общая сумма затрат на инвестпрограмму 2022 года составит около 308 млн рублей. Кроме «Светлой», в программу текущего года вошли реконструкция ПС «Кировская», модернизация ПС «Новый город», «Кабельная», «Заволжская», «Тиньговатово», «Шемурша», «Буинск», воздушных линий 110 кВ «Катраси-Заовражное», «Заовражная-Западная», мероприятия по усилению защищенности объектов филиала «Чувашэнерго», монтаж узла учета тепловой энергии в котельной Шумерлинского РЭС и т.д.

Большая работа филиалом проводится по технологическому присоединению. А это тысячи заявок и подключенных с начала года к сетям новых потребителей. Не меньше внимания энергетиками уделяется развитию интеллектуальной системы учета электрической энергии. Счет «умных» приборов учета киловатт-часов в республике уже идет на десятки тысяч, со временем весь учет потребления электроэнергии должен стать современным — каждому потребителю будут установлены подобные счетчики.

На части энергообъектов работы уже завершены, на остальных вышли на финишную прямую — к Новому году, подтверждают энергетики, инвестпрограмма 2022 года будет полностью и успешно выполнена.