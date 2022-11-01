Предприятия Чувашпотребсоюза производят продукции на миллиард рублей

Один миллиард рублей — таков годовой объем продукции, которую производят предприятия и организации потребительской кооперации республики.

Чувашпотребсоюз объединяет сеть предприятий и цехов по производству колбас, полуфабрикатов, хлебобулочных, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, плодоовощных консервов. Многие из них — Ядринский мясокомбинат, Комсомольский «Кооператор», Аликовский плодокомбинат, ООО «Янтарь» Красночетайского райпо — известны своей продукцией и за пределами республики.

В условиях высокой конкуренции кооператоры делают ставку на качество и эксклюзивность. Шыртан «Чувашский», пряники «Цивильские», минеральная вода «Директорская» — региональные бренды, прославившие республику в том числе благодаря участию во Всероссийском конкурсе «Вкусы России», организованном Министерством сельского хозяйства России. Качество кооперативной продукции, высокий уровень квалификации специалистов не раз подтверждались дипломами, призовыми местами конкурсов «Золотая осень», «Марка качества Чувашской Республики», «100 лучших товаров России». Эти награды — результат строгого контроля качества, соблюдения технологий и модернизации производства.

В обновление материально-технической базы на производстве, установку современного технологического оборудования в Чувашпотребсоюзе за последние 5 лет направлено свыше 150 миллионов рублей. С помощью льготных кредитов на Ядринском мясокомбинате приобретены вакуумный куттер, угловой волчок для переработки мяса, фаршемешалка и другое оборудование, которое позволяет улучшать качество выпускаемой продукции. В ООО «Кооператор» установлена линия по производству соков прямого отжима, в этом году на кредитные средства по льготной кредитной ставке, полученные в Фонде развития промышленности Чувашской Республики, закуплена и введена в строй новая автоматическая линия разлива напитков. Все это позволяет увеличить объемы производства. Ежегодно здесь закупают не менее 220 тонн свежих яблок, моркови, тыквы у населения, вырабатывая продукцию из сырья местного производства. Большие надежды на предприятии возлагают на новинки «Чувашский ключ» и «Кола Лайк», которые скоро появятся на прилавках.

Продукцию хлебопекарных предприятий Чувашпотребсоюза легко узнать по единой гофроупаковке «телевизор» с брендом «Vкусная линия». За последние 5 лет на рынок выпущено более пятисот наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, многим из них удалось завоевать признание потребителей. Большим спросом у покупателей пользуются пирог «Карамельный» хлебокомбината «Марпосадский», булочки «Пикник» производства ООО «Сундырь-хлеб», печенье «Черная луна» Красноармейского хлебокомбината, хлеб «Сельский» ООО «Моргауши-хлеб». В Моргаушском райпо на площадке Ландышевской пекарни в этом году был открыт новый производственный цех, который позволил увеличить объем продукции с 2 до 4 тонн в сутки. Предприятие стало одним из шести в системе потребкооперации республики, кто в этом году воспользовался 30-процентной компенсацией затрат на приобретение оборудования из республиканского бюджета.

Хлебопеки, кондитеры Чувашпотребсоюза также имеют солидную копилку наград, в том числе Всероссийского Кубка сельских пекарей. Сборная команда Чувашпотребсоюза, в которую вошли специалисты хлебозаводов Моргаушского, Красноармейского и Цивильского райпо, завоевали дипломы первой степени в номинациях «Хлеб», «Сдобные хлебобулочные изделия», диплом третьей степени в номинации «Декоративная выпечка» и диплом второй степени по итогам всего турнира.

Приобрести кооперативную продукцию можно в магазинах торговой сети Чувашпотребсоюза и ее партнеров. Колбасы Ядринского мясокомбината и хлебозавода Комсомольского райпо представлены на прилавках магазинов федеральных торговых сетей. За 130-летнюю историю потребительской кооперации в республике кооператоры прочно завоевали признание потребителей и успешно поддерживают репутацию надежных партнеров.

Надежда Антонова