Артистам из Донбасса аплодировали стоя

Три балетных постановки представил на этой неделе в Чебоксарах Донецкий государственный академический театр оперы и балета, приехавший к нам в рамках программы «Большие гастроли».

В большой тур по России «Донбасс Опера» отправилась в начале ноября. До Чебоксар артисты побывали в Нижнем Новгороде, затем по гастрольному плану они отправятся в Йошкар-Олу, Уфу, Оренбург, Саратов, Астрахань, Ульяновск и Самару. В Чувашию, сообщают в Минкультуры республики, театр привез 110 человек — это артисты балета, оркестр, оперные солисты, работники закулисья, и три балета: «Тысяча и одна ночь», «Пер Гюнт» и «Малыш и Карлсон». Гастроли в Чувашском государственном театре оперы и балета прошли с аншлагом, чебоксарские зрители аплодировали стоя. До этого такими же овациями мастерство артистов «Донбасс Оперы» оценили москвичи — в сентябре донбассцы показали несколько своих постановок на сцене Большого театра.

Напомним, местная публика уже познакомилась с двумя коллективами из Донецка. В апреле с гастролями к нам приезжал Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». В октябре Донецкий академический театр кукол представил в Чебоксарах два спектакля в рамках III Международного фестиваля театров кукол «Карусель сказок».

А впереди — новые встречи. В конце следующей недели в Чебоксары приедет Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна с рок-оперой «Юнона и Авось». 20 ноября площадкой для него снова станет сцена Чувашского театра оперы и балета. А в Новочебоксарске, в ДК «Химик» 22 и 23 ноября пройдут гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра со спектаклями «Левша» и «Человек из Подольска».

НАША СПРАВКА

Масштабная гастрольная программа, в которой участвуют ведущие театры ЛНР и ДНР, в России стартовала в марте. Реализуется она по поручению Министерства культуры РФ, в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.