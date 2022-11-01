Кадровик ФСИН использовал паспортные данные коллеги для получения микрозайма

Бывший сотрудник исправительной колонии, оформивший микрозайм на коллегу, признан виновным в мошенничестве, сообщают в СУ СКР по Чувашии.

В марте этого года сотрудник отдела кадров ФКУ ИК-4 УФСИН России по Чувашии, имевший доступ к паспортным и иным личным данным сотрудников исправительной колони, воспользовался документами одного из своих коллег для оформления займа в микрофинансовой организации. Через онлайн-сервис он ввел данные коллеги под видом своих, и оформил кредит на 10 тысяч рублей, а затем получил денежные средства на свой банковский счет. Возвращать кредит мошенник, как выяснилось в ходе следствия, и не собирался…

По результатам проведенной служебной проверки предприимчивый кадровик был уволен со службы по отрицательным основаниям. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Приговор в законную силу не вступил.