Правильный анализ привел к медали

Воспитанница чебоксарской спортшколы «Спартак» Анна Хмелева завоевала «серебро» первенства Приволжского федерального округа по решению шахматных композиций, которое на днях завершилось в Самарской области.

Состязания проходили на базе загородного комплекса «Циолковский». В турнире приняли участие около 230 спортсменов из 14 регионов ПФО. Шахматисты боролись за награды в нескольких возрастных группах: среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, а также среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, сообщили в Минспорте Чувашии.

В условиях серьезной конкуренции подопечная Сергея Соколова показала хорошую подготовку к турниру в возрастной категории девушек до 17 лет. Представительница Чувашии совсем немного уступила спортсменке из Оренбургской области Александре Порожняк. Третье место заняла Александра Мальцева из Республики Татарстан.