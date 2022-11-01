В Вурнарском районе бабушки едут на диспансеризацию с комфортом

До районной больницы пенсионеры из вурнарских деревень добираются теперь быстро и с комфортом: в рамках регионального проекта «Старшее поколение» Центр социального обслуживания населения приобрел «Газель», на которой везут к врачам граждан 65 лет и старше.

В больнице ветераны проходят диспансерный осмотр, флюорографию, маммографию, электрокардиографию и другие обследования, сдают необходимые анализы.

Новая «Газель» оборудована для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями — в ней есть электроподъемник с пультом управления для подъема инвалидной коляски. А специалисты Центра соцобслуживания не только сопровождают пожилых людей до ЦРБ, но и водят их по кабинетам. «Слаженная межведомственная работа районной больницы и Центра социального обслуживания населения увеличивает шансы пожилых людей на успешное лечение и долгую здоровую жизнь, — говорит заведующая Кюстюмерским ФАПом Татьяна Сидорова. — В ноябре мы планируем организовать доставку на медицинские обследования граждан, проживающих в деревнях Хирпоси, Артеменькино, Чириш-Шинеры, Ямбахтино, Янишево и Чаркли».