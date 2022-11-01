Догазификация: нет права — нет и газа

Хозяева домов и участков, проверьте свои документы

Одно из обязательных условий программы социальной догазификации — зарегистрированное право собственности на жилой дом и земельный участок. Без этих документов подвести газ не получится.

Как объясняют в Управлении Росреестра по Чувашии, постановки объектов на кадастровый учет в этом случае недостаточно. Не смогут газифицировать дом и наследники, если они не вступили в наследство и не оформили право на дом и землю — газовики им откажут. Заявку о включении домовладения в соцпрограмму должен подавать только собственник, имеющий на руках подтверждающие документы, обращают внимание в региональном Управлении Росреестра.

Напомним, бесплатное подведение газа к участкам распространяется на индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки, которые расположены в уже газифицированных населенных пунктах. Ограничений по расстоянию от точки подключения к газопроводу до границы земельного участка заявителя нет. Но может возникнуть вопрос с границами участка.

«Хорошо, если участок отмежеван и установлены точные координаты, но иногда, если не было межевания, непонятно, где проходят границы участка. Возникает спорная ситуация. В этом случае спасет межевание. Процесс подключения дома к газовой трубе, конечно, затянется на неопределенное время, но это лучше, чем совсем остаться без газа», — отмечают в ведомстве.

Сельчан и садоводов, желающих попасть в программу бесплатной догазификации, специалисты Управления Росреестра по Чувашии призывают заранее позаботиться о полном пакете документов. Для оформления права нужно подойти в любой офис МФЦ с документами на участок и дом и оплатить госпошлину — 2000 рублей. В течение двух дней, при отсутствии оснований для приостановления, право будет зарегистрировано.

Кстати, по поручению Президента России Владимира Путина бесплатная газификация продлена. Это время нужно использовать на решение всех правовых вопросов, чтобы подведению газа к своему дому ничто не помешало.

Справка «СЧ»

По данным АО «Газпром газораспределение Чебоксары», от жителей республики принято 4,7 тысячи заявок, заключено около 4,6 тысячи договоров на догазификацию (95% от принятых заявок). Газораспределительные сети уже подведены до границ участка к четырем тысячам домовладений. В помощь потребителям создан портал Единого оператора газификации connectgas.ru. Здесь можно подать заявку на подключение, отследить статус заявки и ознакомиться со списком необходимых документов. Заявления также принимаются во всех филиалах, клиентских центрах и офисах компаний «Газпром газораспределение Чебоксары» и «Газпром межрегионгаз Чебоксары», в МФЦ и через портал Госуслуг.