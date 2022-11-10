Славные имена и дела — в памяти народа. Республика в событиях и лицах. 8-14 ноября

8 ноября

1876 — в д. Баево Алатырского уезда (ныне село Ардатовского района Республики Мордовия) родился Степан Дмитриевич Нефедов (Эрьзя), всемирно известный скульптор. Детские годы провел в д. Баевские Выселки (ныне пос. Баевка Алатырского района). В 1890-1893 годах жил в г. Алатыре, где у местных учителей-иконописцев постигал азы изобразительного искусства. Для городских любительских спектаклей выполнил декорации по произведениям «Русалка» и «Борис Годунов» А.С. Пушкина. В 1925 году привез в Алатырь часть своих скульптурных работ и живописных произведений для хранения у родственников. В Алатыре ему установлен памятник.

1908 — в д. Анаткасы Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Михаил Яковлевич Сироткин, заслуженный деятель науки Чувашской АССР и РСФСР, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР и СССР. Начав трудовую деятельность учителем начальных классов, вырос до крупного ученого-филолога, разработчика концептуальных основ истории чувашской литературы. С 1939 года — заместитель директора НИИ языка, литературы, истории, экономики при СНК Чувашской АССР (ныне Чувашский государственный институт гуманитарных наук), заведующий кафедрой чувашской литературы Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева, Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Его именем названа улица в г. Чебоксары.

1952 — вышел в свет первый номер республиканской газеты для комсомольцев и молодежи «Çамрăк коммунист» (Молодой коммунист). С мая 1952 года дублировалась на русском языке. С 1966 года выпуск на чувашском языке прекращен. До 1991 года газета издавалась на русском языке. С 1996 года начала издаваться чувашская республиканская молодежная газета «Çамрăксен хаçачĕ» (Молодежная газета).

1958 — археологу, доктору исторических наук Алексею Петровичу Смирнову присвоено звание заслуженного деятеля науки Чувашской АССР. С 1948 года более 20 лет вел археологические экспедиции на территории Чувашии. Исследуя проблему этногенеза чувашского народа, он доказывал участие в этом процессе волжских булгар как основного компонента.

9 ноября

1915 — в д. Милютино Алатырского уезда (ныне Порецкого района) родился Михаил Егорович Родионов. Воевал на Карельском фронте, был пулеметчиком 426-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии. 7 ноября 1941 года тяжело раненный в бою у станции Лоухи, не оставил огневой позиции, затем гранатой взорвал себя и несколько фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено в феврале 1943 года посмертно. Его именем названы улицы в родной деревне, селе Порецкое, городе Архангельске.

1937 — в Чебоксарах исполнена первая чувашская симфония, написанная по заказу властей республики ленинградским композитором Владимиром Иванишиным. Вокальную партию исполнила известная чувашская певица Анна Казакова.

1938 — в чувашском селе Старое Мокшино Аксубаевского района Республики Татарстан родился Анатолий Константинович Самаренкин, государственный деятель, организатор производства. В 1985-1993 годах — министр мелиорации и водного хозяйства Татарской АССР. С 1995 года — заместитель генерального директора ОАО «КамАЗ» по продажам и сервису. Член президиума Чувашской национально-культурной автономии Республики Татарстан. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», почетный гражданин г. Набережные Челны.

1938 — президиум Верховного Совета РСФСР перевел поселки Буинск Ибресинского и Киря Алатырского районов в статус рабочих поселков. В первом действовал рудник горючих сланцев, во втором — лесозаготовительное предприятие. В Кире в 1953 году родился летчик-космонавт Н.М. Бударин.

1950 — в д. Новые Шальтямы Канашского района родился Вячеслав Максимович Краснов, заслуженный работник физической культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, судья всесоюзной и международной категорий по легкой атлетике. В 1990-2006 годах возглавлял республиканское ведомство по физической культуре и спорту. Был председателем Комитета по спортивной ходьбе Всероссийской федерации легкой атлетики, членом Международной ассоциации легкоатлетической федерации. Под его руководством Чувашия в числе пилотных регионов вошла в федеральную программу строительства физкультурно-спортивных комплексов. Его имя присвоено Чебоксарскому училищу олимпийского резерва Минспорта Чувашии.

1953 — в д. Апнеры Вурнарского района родился Владимир Анатольевич Белов, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР. Мастер спорта СССР международного класса, двукратный чемпион страны, шестикратный обладатель кубка СССР, победитель Спартакиады народов СССР, серебряный призер чемпионата мира по самбо.

1999 — отдельной книгой издано стихотворение чувашского классика Михаила Сеспеля «Пашня нового дня» в переводе на 55 языков. В 1969 году оно было издано на 50 языках.

10 ноября

1914 — в д. Торбеевка (ныне в черте пос. Ромоданово Республики Мордовия) родился Михаил Петрович Боронин. В начале 1940-х годов его семья переехала в г. Алатырь. С сентября 1942 года был штурманом самолета и звена в составе авиаполка Северного флота. Участвовал в потоплении 5 вражеских транспортных и военных кораблей. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. Его именем назван траулер, в г. Алатыре — улица, установлен памятник.

1926 — в столице Чувашии вышел первый номер журнала «Халăха вĕрентес ĕç» (Народное просвещение). Массовый педагогический журнал издавался в 1926-1933 годах, в период введения всеобщего начального обучения и массовой ликвидации безграмотности. Издание журнала возобновлено в 1992 году под названием «Халăх шкул? — Народная школа».

1947 — в д. Малые Кошелеи Комсомольского района родился Василий Артемьевич Федотов, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заслуженный деятель науки Чувашской Республики. В 1987-2005 годах заведовал кафедрой философии и экономической теории Павлодарского государственного педагогического института в Казахстане. С 2005 года — профессор кафедры философии, социологии и педагогики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Занимается исследованием нравственных традиций тюркоязычных этносов, автор более 150 научных работ.

11 ноября

1911 — в с. Чуварлеи Алатырского уезда (ныне Алатырского района) родился Михаил Тимофеевич Кошелев. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1942 года, был командиром отделения стрелковой роты 310-го гвардейского стрелкового полка. Отличился в боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. После демобилизации жил и работал в г. Ташкенте.

1918 — в пос. Козловка Чебоксарского уезда (ныне г. Козловка) родился Николай Андреевич Стуриков, журналист, прозаик, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. В 1953–1966 годах работал в газете «Советская Чувашия». Проявил себя как мастер документальных повестей и рассказов, очерков. Автор книг «Серебряная дорога», «Летел в ночи самолет», «Сотый шанс», «Последний выстрел» и других. Был руководителем русской секции Союза писателей Чувашской АССР.

12 ноября

1887 — в с. Ичиксы Алатырского уезда (ныне Алатырского района) родился Александр Александрович Половинкин, доктор географических наук, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, декан географического факультета, заместитель директора Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Автор монографий, учебных пособий, книг «Физическая география», «География и родная природа», «Богатства Сибири».

1914 — в чувашском селе Малая Якушка (ныне в составе с. Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области) родился Матвей Степанович Чернов, почетный гражданин города Риги. Отличился в боях за освобождение Латвии. 19 июля 1944 года в составе взвода участвовал в бою в районе пос. Рундены, в ходе которого была захвачена тактически важная высота. Наши бойцы несколько часов вели бой с превосходящими силами противника, в ходе которого все они погибли, но позиции не сдали. Защитники высоты в марте 1945 года были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно, в их числе и младший сержант М. Чернов. Его именем названы улица в с. Новая Малыкла и Мелекесский профессиональный агролицей.

1916 — в д. Малые Гвоздики Новгородской губернии (ныне Новгородской области) родился Павел Григорьевич Григорьев-Савушкин, народный художник Чувашской АССР, лауреат Государственной премии Чувашии имени К.В. Иванова. С 1946 года жил в г. Чебоксары, преподавал в художественном училище. Создал галерею портретов выдающихся деятелей чувашской культуры, известных спортсменов республики.

1920 — образовано Чувашское отделение Государственного издательства РСФСР (Чувашгиз). С 1963 года — Чувашское книжное издательство, выпускающее учебно-педагогическую, детскую, художественную, научно-популярную литературу и изобразительную продукцию. В рейтинге региональных издательств по числу наград, полученных в книжных конкурсах, чувашские книгоиздатели занимают лидирующее положение.

1994 — в с. Эльбарусово Мариинско-Посадского района открыт памятник «Стрижи. Прерванный полет» жертвам пожара в местной школе, произошедшего 5 ноября 1961 года и унесшего жизни 106 детей и 4 преподавателей. Автор памятника — народный художник Чувашии скульптор В.П. Нагорнов.

1996 — постановлением Государственного Совета Чувашской Республики установлено высшее почетное звание республики «Почетный гражданин Чувашской Республики».

13 ноября

1898 — в д. Выселки Аккозино Чебоксарского уезда (ныне в черте с. Октябрьское Мариинско-Посадского района) родился Иван Федорович Скворцов, первый авиатор из Чувашии. Он стоял у истоков советской авиации и до выхода на пенсию работал в Министерстве авиапромышленности страны. Окончил Киевскую центральную школу военных авиаторов, Борисоглебскую военную школу летчиков. Впервые поднялся в воздух в 1917 году. Занимал ряд высоких должностей в Военно-воздушном флоте СССР. В 1934-1939 годах работал в системе полярной авиации Главного управления Северного морского пути. В годы Великой Отечественной войны руководил эвакуацией в тыл военных авиазаводов. Именем первого чувашского авиатора в столице Чувашии названы одна из улиц и площадь перед зданием Чебоксарского аэропорта.

1904 — в д. Старые Тойси Буинского уезда (ныне Батыревского района) родился Михаил Герасимович Долгов, заслуженный агроном Чувашской АССР. В послевоенные годы более двадцати лет возглавлял колхоз «Гвардеец» Батыревского района, который за период его работы превратился в крупное высокодоходное передовое хозяйство республики. За успехи в сельскохозяйственном производстве в 1966 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1999 — Чувашскому государственному молодежному театру (с 2003 года — Чувашский государственный театр юного зрителя) распоряжением Президента Чувашии присвоено имя Михаила Сеспеля. Открыт в 1932 году, в 1984 году награжден орденом Дружбы народов.

14 ноября

1924 — в с. Круглое Россошанского района Воронежской области родился Василий Федорович Богданов, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. С его именем связано становление национального балета Чувашии. В 1959-1975 годах работал балетмейстером в Чувашском государственном ансамбле песни и танца, главным балетмейстером Чувашского государственного музыкального театра. Осуществил постановку первого национального балета «Сарпиге», хореографических номеров в спектаклях и концертах. Является составителем сборника «Чувашские танцы».

1938 — в д. Черепаново Красночетайского района родился Станислав Алексеевич Кондратьев, заслуженный работник культуры Чувашской АССР и РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Был солистом Чувашского государственного музыкально-драматического театра, заведовал вокальным отделением в Чебоксарском музыкальном училище имени Ф. Павлова. В 2002-2020 годах — профессор кафедры сольного пения Чувашского государственного института культуры и искусств, кафедры вокального искусства факультета искусств Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

1959 — в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района открылась первая в республике колхозная картинная галерея. Экспозицию составили картины заслуженных деятелей искусств республики М. Спиридонова и Н. Сверчкова, скульптора И. Кудрявцева, художников Ю. Зайцева, В. Гурина, П. Григорьева, Р. Ермолаевой, В. Макарова и других.