Пока мы вместе, нас не победить

Пример героизма и сплоченности нам подали наши предки в эти дни 410 лет назад

4 ноября страна будет отмечать День народного единства. Это относительно молодой государственный праздник, появившийся всего 17 лет назад. Зато с большой историей — он напоминает нам о важном для страны событии, когда ее жители, люди разных национальностей, объединившись, освободили Москву от польских захватчиков. «4 ноября 1612 года воины народного ополчения… продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», — говорилось в пояснительной записке к проекту закона о введении нового праздника.

В эти дни, как и во всех регионах России, патриотические и культурные акции проходят и в нашей республике. Одно из главных мероприятий — Фестиваль национальных культур «В семье единой «Вместе-Пĕрле!». Он пройдет сегодня, 3 ноября, в чебоксарском Доме дружбы народов (улица П. Хузангая, д. 20). В программе — выступления творческих коллективов и показ национальных костюмов народов, проживающих в Чувашии (армян, татар, чувашей, узбеков). Начало в 16 часов.

С 3 по 8 ноября Чувашия присоединится к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который также приурочен ко Дню народного единства.

Проверить свою этнографическую грамотность приглашаются все желающие, нынче диктант пройдет в онлайн и офлайн форматах. Ответить на вопросы онлайн можно на официальном сайте www.miretno.ru. Тех, кто желает написать диктант по старинке, в офлайн формате, приглашают 3 ноября в Чувашский национальный музей. Начало диктанта в 11.00.

Празднично-концертная программа «Мы едины» пройдет 4 ноября на главной сцене детского парка имени А.Г. Николаева. В этот же день в столице республики состоится Крестный ход. 4 ноября, как известно, это еще и День Казанской иконы Божией Матери. Считается, что именно эта чудотворная икона помогла народному ополчению во главе с Мининым и Пожарским преодолеть массу трудностей и победить врага. Шествие начнется от Введенского кафедрального собора на улице Константина Иванова через дамбу («Дорога к храму») и пройдет по маршруту: улицы Ярославская, Композиторов Воробьевых и Карла Маркса до Храма Рождества Христова на площади Республики. Там будет совершен молебен Пресвятой Богородице.

Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства — концерты, викторины, спортивные турниры — на этой неделе пройдут во всех городах и районах республики. Состоятся, в том числе, и благотворительные концерты, средства от которых поступят на спецсчет фонда «Перле» для поддержки участников специальной военной операции.