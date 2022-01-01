Земляков связывают общие корни

А чтобы поспособствовать развитию республики, они должны объединиться

Кульминацией Форума земляков «Знай наших!» стало пленарное заседание под девизом «Чувашия и мир» в столичном парке «Амазония». Здесь в уютном Верона-холле собрались известные жители и уроженцы Чувашии, проживающие в других регионах России и зарубежных странах, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций, институтов развития и молодежь.

Заседание не стало протокольным мероприятием с рядовыми выступлениями участников. Ведущий, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов подошел к нему креативно, «вбрасывая» неординарные вопросы, задающие острый тон дискуссии. Например, кого же следует причислять к землякам? Ведь многие из родившихся за пределами Чувашии всю свою жизнь трудились на ее благо, и, наоборот, многие из ее уроженцев добились больших успехов вне республики… Или просто следует признать земляками всех, кто идентифицирует себя как чуваши?

Среди выходцев из Чувашии представители самых разных профессий и сфер, но все они объединены общими корнями, сказал в своем приветствии Глава республики Олег Николаев. Иные знаменитые земляки творили несколько веков назад, другие — несколько десятков лет. Вспоминая их, мы осознаем себя достаточно представительной нацией, и, являясь их потомками, имеем большую плеяду других выдающихся деятелей, проживающих за пределами Чувашии.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Для нас важной, фундаментальной является дальнейшая работа по сохранению и развитию чувашской идентичности, национальной самобытности. В Конституции Российской Федерации закреплены основные понятия с точки зрения защиты культурной самобытности всех народов и этнических общностей, сохранения этнокультурного и языкового многообразия. Госдума РФ недавно приняла закон об обеспечении культурной самобытности народов России, который развивает эту норму. Мы с вами, исходя из изменившихся условий, обстоятельств, нового законодательства должны посмотреть критически на работу, проводимую нами с точки зрения чувашской идентичности и самобытности. В рамках законодательства считаю важным переформатировать и перезагрузить ее».

Олег Николаев выразил пожелание именитым землякам чаще встречаться с молодежью, чтобы зажечь ее своим примером, чтобы она почувствовала национальный дух, подвигающий на высокие дела. Кроме того, для республики важна оценка ее развития со стороны, подчеркнул Глава. Руководство республики нацелено на максимальное вовлечение участников встречи в процессы, происходящие в регионе.

У председателя Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова ведущий спросил, как часто он обращается к опыту земляков-предшественников, есть ли потребности популяризировать их работу, каким образом? Анатолий Геннадьевич вспомнил дружбу с великим земляком Андрияном Николаевым, который был для него «как отец и учитель». В своей деятельности Аксаков постоянно стремится использовать багаж, полученный от Андрияна Григорьевича. Он также отметил, что впереди серьезная работа по реализации намерений совместно с земляками, представительством Чувашии в Москве, органами власти в регионе. И предложил создать реестр сынов Чувашии и активно с ним работать.

Одна из актуальных тем для развития региона сегодня — это туризм. Размышлениями на эту тему поделилась депутат Госдумы Алла Салаева. Она обозначила важность взаимодействия в развитии внутреннего туризма как одного из ключевых направлений развития страны и региона. «История каждого, кто родился в Чувашии и достиг успехов в своем деле, важна и для воспитания подрастающего поколения, которое должно видеть такие примеры», — добавила она.

Один из почетных гостей, Евгений Терентьев — выходец из чувашской диаспоры Самарской области. Но в настоящее время живет в Татарстане, возглавляет республиканскую ассоциацию «Санатории Татарстана» и является заместителем председателя Общественного совета при Госсовете Татарстана, а также членом правления Национальной курортной ассоциации. Он продолжил тему, поднятую Аллой Салаевой, отметив, что у санаторно-курортного комплекса Чувашии огромный потенциал. «Он небольшой, но имеет огромные возможности. У каждого — свои интересные разработки», — сказал Терентьев.

Механизмы межрегионального взаимодействия, основанного на общении уроженцев Чувашии, наиболее эффективно проявляют себя в рамках работы общественных объединений. Об этом говорил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. На круглом столе «Чувашские национально-культурные объединения: вчера, сегодня, завтра» подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральной национально-культурной автономией чувашей России и Межрегиональной общественной организацией «Чувашский национальный конгресс». Это укрепит дальнейшие связи между земляками.

На видеосвязь вышел губернатор Мурманской области — уроженец Чебоксар Андрей Чибис. «Любя великую Россию, мы обязаны ценить и помнить свою родину, — сказал он. — Сегодня как никогда важно объединяться и обмениваться лучшими практиками. Между Мурманской областью и Чувашией есть соглашение о сотрудничестве, пришло время его еще больше развивать и укреплять», — подчеркнул Чибис, пожелав землякам эффективной работы.

Владимир Тимофеев долгое время работал в органах власти и бизнесе Чувашии. Сейчас он заместитель Главы Республики Карелии — постоянный ее представитель при Президенте России. Приветствуя земляков, Владимир Владимирович заверил, что стремится также налаживать связи между двумя регионами.

Уроженец Новочебоксарска актер Анатолий Гущин прославился ролью не сильно обремененного интеллектом солдата Чонкина. Но в своем видеообращении к форуму Анатолий удивил глубиной размышлений о своей национальной идентификации. Он вышел на связь с места очередных съемок из Геленджика, где рядом с ним находится и его мама, чувашка по национальности. Анатолий сожалеет, что не вполне владеет чувашским, и призвал всех взрослых земляков растить своих детей в родной языковой среде, культивировать родную речь на бытовом уровне.