Чувашия установила рекорд по урожаю зерновых

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По оперативным данным Минсельхоза Чувашии, в республике собрали 1,005 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Таким образом, побит рекорд валового сбора зерна, установленный в 1992 году, когда сбор составил 1,004 млн тонн, отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Намерение аграриев Чувашии превзойти рубеж 30-летней давности наша газета анонсировала в номере за 20 октября с. г. Спустя четыре дня в республике был зафиксирован также максимальный в истории валовой сбор масличных культур. По оперативной сводке Минсельхоза, на 24 октября их было 28,4 тыс. тонн. Это на 700 тонн выше предыдущего рекордного показателя 2019 года. Масличные культуры убраны с площади 22,6 тыс. га.

Опубликовано: 27 октября 2022 г.


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