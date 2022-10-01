Чувашия намерена побить свой зерновой рекорд

Республика рассчитывает в нынешнем году собрать максимальный за всю историю региона урожай зерновых и зернобобовых культур, перешагнув за отметку 1,004 млн тонн. Такого валового сбора республика достигла в далеком 1992 году. Об этом ТАСС заявил вице-премьер -министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

По данным министерства, на сегодня собрано 1,003 млн тонн. Жатва близка к завершению, и необходимый для рекорда объем зерна будет намолочен в самые ближайшие дни, заверили в ведомстве. Как пояснил «СЧ» Сергей Артамонов, нынешний валовой показатель имеет ряд преимуществ перед показателем 1992- года. Средняя урожайность зерна тогда составила 26 центнеров с гектара, и тогдашний миллион был собран с площади 387 тыс. гектаров. Нынче урожайность превысила 33,8 центнера при уборочной площади 300 тыс. гектаров, что говорит о повышении эффективности использования земли. В рекордсменах по урожайности – Цивильский район (38,6 центнера), Яльчикский (37,8), Канашский район (35,9). Несмотря даже на то, что летом из-за засушливой погоды пришлось вводить режим ЧС в десяти районах республики.

К миллионному рубежу Чувашия приблизилась и в 2020 году, когда было собрано 940 тыс. тонн зерна. Ранее Глава республики Олег Николаев отмечал, что на увеличение валовых сборов зерна в последние два года существенно повлияла модернизация технологического процесса в отрасли сельского хозяйства.