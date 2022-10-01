Михаил Мишустин, председатель Правительства России

«Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении. К этой работе необходимо привлекать регионы, организовывать бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей. Необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, чтобы увеличить выпуск средств индивидуальной бронезащиты и обеспечить мобилизованных граждан вещевым имуществом для полного укомплектования. До каждого нового исполнителя будут доведены технические требования Минобороны к экипировке и меры контроля за их соблюдением. Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования».