Чувашия поддержит и солдат, и их семьи

Жители республики продолжают задавать вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Оно и понятно — количество достоверной информации на этот счет пропорционально необоснованным слухам. Прошедший на днях брифинг был призван раскрыть общую картину и дать разъяснение по отдельным темам. Поэтому участниками брифинга стали представители республиканского военного комиссариата, Минобразования, Минстроя и Минтруда.

Перед началом брифинга последним в комнату вошел заместитель военного комиссара, подполковник Сергей Сергеев. Он поприветствовал всех и занял свое место. И так получилось, что именно его слова, сказанные в ходе общей беседы, еще до «официального» начала встречи, дали ей старт. Заместитель военкома обратил внимание представителей СМИ на то, что в республике подходят к концу все мероприятия по частичной мобилизации. И речь не только о призыве мобилизованных, но и о формировании подразделений, а также обеспечении бойцов: «Каждый мобилизованный будет обеспечен дополнительной экипировкой за счет республики», — подчеркнул Сергей Сергеев.

Что касается снаряжения, то этим вопросом уже занимается Госкомитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В комплект дополнительного снаряжения входят термоковрики, спальные мешки, налокотники и наколенники, балаклавы, резиновые утепленные сапоги. И даже индивидуальные медицинские аптечки. Причем вся эта экипировка идет «в нагрузку» к той, что предоставляется Минобороны РФ. «Поэтому никаких дополнительных закупок гражданам лично делать не нужно», — особо подчеркнул заместитель военного комиссара.

В свою очередь заместитель министра труда и социальной защиты республики Алексей Григорьев дал актуальную на сегодня информацию по мерам поддержки мобилизованных. Он опирался в основном на Указ Главы республики, где подробно прописаны все аспекты финансовой и нефинансовой помощи мобилизованным. Сюда входит и ежемесячная стипендия Главы для школьников — детей мобилизованных. Ученики будут получать по две тысячи рублей. Кроме того, ребят будут бесплатно кормить два раза в день в школе. Также семьи мобилизованных освобождены от платы за детский сад.

Службы занятости и социальной защиты населения, органы социального обслуживания консолидировали свою деятельность для оказания поддержки семьям мобилизованных. Например, на базе 20 центров социального обслуживания созданы координационные центры по социально-психологической поддержке. В них составляется социальный паспорт семьи военнослужащего, который помогает определить, в чем нуждается семья и как ей можно помочь. При этом идет взаимодействие с ведомствами и министерствами, которые могут посодействовать в решении конкретных вопросов.

Более подробно о двухразовом питании для детей-школьников мобилизованных рассказал заместитель министра образования и молодежной политики республики Алексей Лукшин: «Если говорить про документы, то сделали максимально простые алгоритмы для заявителя. Освободили от сбора справок, документов. По бесплатному двухразовому питанию достаточно обратиться в школу, написать заявление, и уже на уровне муниципалитета будет подготовлена вся документация и детей поставят на бесплатное питание».

Подобный подход, кстати, работает и в других случаях. Например, при оформлении ежемесячной стипендии или посещении секций и кружков на бесплатной основе. Достаточно одного заявления, все остальные документы собираются в рамках межведомственного взаимодействия. При этом Алексей Лукшин напомнил, что по всем этим вопросам для уточнения информации можно позвонить на горячую линию Министерства образования: 56-53-75.

На время действия контракта о прохождении военной службы по мобилизации граждане и члены их семей освобождаются от начисления пеней за коммунальные услуги, а также от взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Владимир Максимов.

Помимо этого, он сообщил и о других жилищных льготах для семей мобилизованных. В частности, о праве на получение единовременных денежных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. Также Владимир Максимов напомнил, что в период мобилизации военнослужащим предоставляются кредитные каникулы. По его словам, ведомством ведется активная работа, которая направлена на расширение действующих мер поддержки.

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«25 октября очередная партия вещей доставлена в Ульяновскую область, — сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Сотрудники ГКЧС Чувашии во главе с Александром Степановым, заместителем председателя, выехали в учебный центр, чтобы передать спальные мешки, сапоги, коврики, балаклавы и мобильные телефоны. Задача по обеспечению наших земляков стоит на моем личном контроле. Каждый мобилизованный будет обеспечен снаряжением в ходе боевого слаживания, до отправления на территорию выполнения задач СВО. А далее будем поддерживать ребят и во время выполнения боевых задач, исходя из потребностей».