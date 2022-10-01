В Чувашии пройдет чемпионат профмастерства по стандартам WorldSkills

Это отраслевое состязание по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» пройдет в 2023 году в рамках VII Международной научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставки «РЕЛАВЭКСПО-2023», организаторами которой выступают электротехнический кластер Чувашии, Центр кластерного развития и Минпромэнерго. Это важное мероприятие уже презентовано на Российской энергетической неделе. Ряд предприятий выразили готовность предоставить необходимое оборудование собственного производства для оснащения площадок конкурсных испытаний, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Для Чувашии участие в таком чемпионате закономерно, мы всегда себя позиционировали как ведущий регион в производстве электротехники. Чувашские специалисты обладают сильнейшими компетенциями в этой отрасли. Но здесь важно не забывать получать обратную связь, и такой чемпионат профмастерства нам важен именно с точки зрения получения этой обратной связи об уровне специалистов. Наши ребята на предприятиях энергетики решают стратегически важные вопросы, напрямую отвечают за энергобезопасность страны. И, конечно, здесь важно отслеживать качество этой работы и, если необходимо, ее корректировать».