В Чувашии стартует региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Свое мастерство на профессиональных соревнованиях покажут сварщики, каменщики, воспитатели и экскурсоводы.

Как сообщил вчера на брифинге заместитель министра образования и молодежной политики республики Николай Жуков, соревнования начнутся в понедельник и пройдут на 18 конкурсных площадках, на базе техникумов и колледжей в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Цивильске. Участие в чемпионате примут более 500 человек. Среди них не только представители Чувашии — вне конкурса выступят гости из Татарстана, Самарской области и Санкт-Петербурга.

Основной поток соревнующихся распределился по двум возрастным категориям — «16-22 года» и «16 лет и моложе». Но есть в списках и более опытные конкурсанты. В рамках основных соревнований вновь будет проведен региональный чемпионат «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия», участие в нем примут 25 человек от 50 лет и старше.

Оценивать работу конкурсантов будут более 500 экспертов. В расписании чемпионата — соревнования по десяткам компетенций: свое профессиональное мастерство покажут сварщики, веб-дизайнеры, каменщики, кондитеры, хлебопеки, парикмахеры, токари-фрезеровщики, экскурсоводы… Отдельная программа у профессионалов 50+ — здесь будут соревноваться сантехники, геодезисты, сварщики, воспитатели детсадов и специалисты ресторанного сервиса.

Продлится чемпионат почти всю неделю. Его итоги подведут 20 февраля.

Фото ws-russia.ru

Каждый год региональный этап WorldSkills собирает сотни участников. Лучшие из них получают путевку на российский чемпионат молодых профессионалов.