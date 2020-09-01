Школьница-повар из Чувашии заняла первое место на национальном чемпионате «WorldSkills Russia-2020»

Речь идет об ученице чебоксарской школы № 64 Дарье Жевалюковой, выигравшей «золото» в номинации «Поварское дело» среди юниоров. На пути к победе Дарью сопровождала ее тренер Екатерина Борцова, сертифицированный эксперт WorldSkills.

Соревнования продолжались три дня, в течение каждого из них участникам нужно было за ограниченное время приготовить по три блюда. Одно из блюд — засекречено. О нем участники узнавали только накануне экзамена.

Важное отличие чемпионата этого года в том, что из-за пандемии мероприятие проводилось дистанционно, и попробовать на вкус приготовленные блюда не было возможности. Эксперты наблюдали за процессом через веб-камеры, оценивали соответствие временным критериям, внешний вид, технологию приготовления.

СПРАВКА «СЧ» Финал национального чемпионата «WorldSkills Russia» ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и школьников от 12 до 16 лет.

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