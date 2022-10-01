Банкрот своему имуществу не хозяин

Специалисты Управления Росреестра по Чувашии на днях рассматривали жалобу на действия финансового управляющего, который отказался возвращать задаток за покупку квартиры. Договор купли-продажи за его спиной заключил должник-банкрот. Покупатель требовал и у собственника недвижимости, и у управляющего вернуть ему 180 тысяч рублей.

«В действиях финансового управляющего нет нарушения закона о банкротстве. Указанная квартира подлежит реализации на торгах, а не путем продажи по договоренности между должником и покупателем. Поэтому требование взыскать заявленную сумму с управляющего необоснованно. Незнание того факта, что должник находится в процедуре банкротства, в таком случае покупателю не поможет. Ему придется через суд возвращать свои деньги, а останутся они у банкрота или нет, вопрос очень сомнительный», — разъяснила начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Антонова.

Как обращают внимание в Управлении Росреестра по Чувашии, если в отношении гражданина Арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве, то распоряжаться своим имуществом он не может. Если суд ввел процедуру реструктуризации долгов, то с этого момента гражданин может совершать сделки со своим имуществом только с согласия финансового управляющего, которое оформляется в письменном виде. А если гражданин признан Арбитражным судом банкротом, то распоряжаться его имуществом может только финансовый управляющий. Все сделки, которые гражданин-банкрот совершит лично, без участия управляющего, будут ничтожны.

В случае же, если потенциальный банкрот захочет сам продать квартиру или дом, то такая сделка будет незаконной. Покупатель не сможет взыскать с него уплаченную сумму в рамках дела о банкротстве и не сможет требовать включить его сумму в конкурсную массу. Такой спор будет решаться в гражданско-правовом порядке. А должнику рассчитывать, что его долги спишут в рамках дела о банкротстве, не стоит: его не освободят от обязательств перед покупателем и ему придется вернуть деньги, даже если его признают банкротом.

Будущим покупателям недвижимости, прежде чем заключать сделку, специалисты Управления Росреестра по Чувашии рекомендуют проверить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве данные о собственнике недвижимости. Там содержатся все сведения о лицах, находящихся в стадии банкротства. Если же заявление о признании несостоятельным (банкротом) еще не рассмотрено судом, нужно проверить, поданы или нет заявления о банкротстве гражданина в Арбитражный суд по месту его регистрации на сайте Федеральных арбитражных судов России.