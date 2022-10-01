Банкрот своему имуществу не хозяин

Специалисты Управления Росреестра по Чувашии на днях рассматривали жалобу на действия финансового управляющего, который отказался возвращать задаток за покупку квартиры. Договор купли-продажи за его спиной заключил должник-банкрот. Покупатель требовал и у собственника недвижимости, и у управляющего вернуть ему 180 тысяч рублей.
«В действиях финансового управляющего нет нарушения закона о банкротстве. Указанная квартира подлежит реализации на торгах, а не путем продажи по договоренности между должником и покупателем. Поэтому требование взыскать заявленную сумму с управляющего необоснованно. Незнание того факта, что должник находится в процедуре банкротства, в таком случае покупателю не поможет. Ему придется через суд возвращать свои деньги, а останутся они у банкрота или нет, вопрос очень сомнительный», — разъяснила начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Антонова.
Как обращают внимание в Управлении Росреестра по Чувашии, если в отношении гражданина Арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве, то распоряжаться своим имуществом он не может. Если суд ввел процедуру реструктуризации долгов, то с этого момента гражданин может совершать сделки со своим имуществом только с согласия финансового управляющего, которое оформляется в письменном виде. А если гражданин признан Арбитражным судом банкротом, то распоряжаться его имуществом может только финансовый управляющий. Все сделки, которые гражданин-банкрот совершит лично, без участия управляющего, будут ничтожны.
В случае же, если потенциальный банкрот захочет сам продать квартиру или дом, то такая сделка будет незаконной. Покупатель не сможет взыскать с него уплаченную сумму в рамках дела о банкротстве и не сможет требовать включить его сумму в конкурсную массу. Такой спор будет решаться в гражданско-правовом порядке. А должнику рассчитывать, что его долги спишут в рамках дела о банкротстве, не стоит: его не освободят от обязательств перед покупателем и ему придется вернуть деньги, даже если его признают банкротом.
Будущим покупателям недвижимости, прежде чем заключать сделку, специалисты Управления Росреестра по Чувашии рекомендуют проверить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве данные о собственнике недвижимости. Там содержатся все сведения о лицах, находящихся в стадии банкротства. Если же заявление о признании несостоятельным (банкротом) еще не рассмотрено судом, нужно проверить, поданы или нет заявления о банкротстве гражданина в Арбитражный суд по месту его регистрации на сайте Федеральных арбитражных судов России.
Банкрот своему имуществу не хозяин
Специалисты Управления Росреестра по Чувашии на днях рассматривали жалобу на действия финансового управляющего, который отказался возвращать задаток за покупку квартиры. Договор купли-продажи за его спиной заключил должник-банкрот. Покупатель требовал и у собственника недвижимости, и у управляющего вернуть ему 180 тысяч рублей.