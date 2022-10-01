Подросток спас четырехлетнего малыша

Семиклассника из Новочебоксарска Макара Мушкова в числе двадцати школьников со всей России в начале ноября пригласили в Москву, в Совет Федерации. Накануне Дня народного единства там будут чествовать участников всероссийского проекта «Дети-герои» — детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

Летом 13-летний Макар спас тонущего в пруду четырехлетнего мальчика. Случай, как рассказали в ГУ МЧС России по Чувашии, произошел в деревне Кокшамары в Марий Эл. Об отважном поступке, как истинный герой, мальчик не стал распространяться — о спасении мама и бабушка Макара узнали уже после летних каникул от его друзей.

А на этой неделе школьника, а также его родителей и учителей поблагодарил начальник ГУ МЧС России по Чувашии полковник внутренней службы Валерий Зеленин. Он лично пришел в школу, где учится маленький герой, и вручил Макару приглашение на торжественную церемонию в Москве.

КСТАТИ

Традиция награждать детей-героев на федеральном уровне зародилась девять лет назад в Совете Федерации — инициативу вице-спикера палаты, бывшего первого замминистра МЧС Юрия Воробьева поддержала Валентина Матвиенко. С тех пор каждый год в преддверии Дня народного единства в палате регионов проходит церемония вручения наград в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои».