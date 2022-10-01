Продукция Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза в очередной раз подтвердила высокое качество

На 24-й агропромышленной выставке «Золотая осень» дипломом и золотой медалью награждены колбаса вареная «Докторская», сосиски «Любительские», колбасы полукопченые «Одесская» и «Домашняя».

Выставка «Золотая осень» состоялась в Москве с 5 по 8 октября и была приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ключевым мероприятием выставки по традиции стал конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции», в котором производители представляют на суд экспертов свои лучшие новинки.

Колбасная продукция Ядринского перерабатывающего предприятия вот уже много лет подряд получает высокие оценки членов жюри, подтверждая качество и безопасность. Награды этого и других отраслевых конкурсов — результат работы, которая проводится на мясокомбинате по модернизации оборудования, расширению ассортимента, контролю качества выпускаемой продукции.

Шартан «Чувашский», колбасы, полуфабрикаты производства Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза давно завоевали популярность среди жителей Чувашии и соседних регионов, которые ценят их высокие потребительские свойства и широкий ассортимент, и продолжают покорять новые высоты. В дни проведения выставки «Золотая осень» на ВДНХ был проведен гастрофестиваль с одноименным названием. Среди продукции, представленной на стенде Чувашской Республики, — национальный мясной продукт шартан, бренд Ядринского мясокомбината и региона.

Надежда Антонова