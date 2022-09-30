Еще четыре региона в стежках: вышитая карта России расширится

Когда задумывалась Вышитая карта России и по всем субъектам страны рассылались лекала, никто и предположить не мог, что границы шедевра народного творчества придется расширять. Правда, нужно отдать должное председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая еще в июне этого года, когда Глава Чувашии Олег Николаев вручил ей уменьшенную копию вышитой карты, предположила, что возможно, рукоделие придется доработать.

Напомним, такой подарок спикеру СФ преподнесли 14 июня во время торжественного открытия в Совете Федерации выставки, посвященной строителям Сурского и Казанского рубежей. «Хорошо, что там осталось место. Надо будет еще довышить кое-что…», — внимательно осмотрев панно, отметила тогда дальновидный и опытный политик.

И ведь не ошиблась Валентина Ивановна. Не прошло и полгода после презентации шедевра на сцене Чувашской государственной филармонии, как в состав России вошли четыре новых региона. Отметим, присоединение к стране Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов состоялось 30 сентября. Теперь в государстве значится 89 субъектов. По мнению руководства Чувашии, было бы неправильно не включить в проект Вышитой карты России новых членов нашей большой и многонациональной семьи.

«В таком виде, как сейчас, Вышитая карта страны уже не соответствует юридическому статусу государства», — заявил на днях Олег Николаев. И поручил незамедлительно исправить ее, собрать пакеты с необходимой инструкцией, образцом материалов и лекалом и отправить в новые субъекты страны. «Сделаем все, чтобы поскорее дополнить карту России, созданную лучшими мастерами народного творчества страны, и представим ее общественности», — пообещал он.

А позднее в телеграм-канале руководителя региона появилось видео, где он вместе с министром культуры республики Светланой Каликовой и директором Чувашского национального музея Ириной Меньшиковой собственноручно вкладывает в почтовый пакет канву и шаблон с контуром ДНР. Этот конверт, как и остальные три посылки, отправится в присоединившиеся к государству субъекты.

Предполагается, что мастера регионов создадут уникальные вышитые фрагменты своих территорий и направят их обратно в Чувашию. Затем новые части карты будут вшиты в общее полотно специалистами фабрики «Паха тере».

«Очень рады, что есть возможность увеличить Вышитую карту России и рассчитываем, что 12 декабря, в День Конституции, уже сможем показать карту с 89 регионами страны», — рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Напомним, амбассадор проекта Надежда Бабкина назвала Вышитую карту оберегом национальной народной культуры России, отметив, что в ее едином полотне собраны красота и многообразие страны. А по мнению заместителя федерального министра культуры Аллы Маниловой, это главный визуальный проект Года культурного наследия народов России. К слову, он станет частью туристического маршрута «Многоликая Россия».