Их именами названы улицы, школы, библиотеки. Республика в событиях и лицах. 4-10 октября

4 октября

1870 — в г. Ядрине родился Николай Иванович Ашмарин, тюрколог с мировым именем, основоположник современного чувашского языкознания, член-корреспондент Академии наук СССР. Внес огромный вклад в развитие культуры и просвещения чувашского народа. Мировую известность ему, русскому по национальности, принес состоящий из 17 томов «Словарь чувашского языка» — подлинная энциклопедия материальной и духовной культуры чувашского народа. Автор грамматики чувашского языка, книг «Материалы для исследования чувашского языка», «Опыт исследования чувашского синтаксиса», «Болгары и чуваши» и других. В Чебоксарах его именем названа улица.

1920 — в д. Осипкасы Ядринского уезда (ныне Моргаушского района) родился Федор Семенович Васильев, композитор, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, РСФСР, лауреат Государственной премии Чувашской Республики имени К.В. Иванова. Создал множество произведений для сольного и хорового пения, симфонических оркестров. Автор первой чувашской репертуарной оперы «Шывармань» (Водяная мельница) и первого балета «Сарпиге». Его именем названа Моргаушская детская школа искусств.

1927 — в с. Сыреси Порецкого района родился Сергей Федорович Сатушкин. В 1944 году был мобилизован в трудовую армию в трест «Севуралтяжстрой» г. Березники Пермской области. С 1952 года возглавлял комплексную бригаду Управления строительства «Березникихимстрой». За трудовые успехи, достигнутые в строительстве 2-го Березниковского калийного комбината, в 1971 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

5 октября

1920 — в д. Старые Тойси Цивильского уезда (ныне Батыревского района) родилась Василиса Павловна Кузнецова, заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР, депутат Верховного Совета СССР. После окончания курсов трактористов при Батыревской МТС работала механизатором в колхозе «Гвардеец», была инициатором комплексного возделывания кукурузы без применения ручного труда. Награждена орденом Ленина, Большой золотой и тремя серебряными медалями ВДНХ СССР.

1923 — в с. Малые Кармалы Батыревского уезда (ныне Ибресинского района) родился Петр Артемьевич Малякшин, генерал-лейтенант. Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, был первым заместителем командующего армией, заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени (дважды), Отечественной войны II степени, Красной Звезды (трижды), «Знак Почета», медалями.

1937 — при НКВД Чувашской АССР создана служба организации дорожного движения — государственная автомобильная инспекция. Дата считается днем рождения ГИБДД Чувашии.

6 октября

1913 — в Ядрине родился Михаил Павлович Бундин, военный конструктор, инженер-полковник. Служил в одном из конструкторских бюро ВВС СССР, занимался проблемами вооружения авиации. За разработку авиационных пушек дважды удостоен Государственной премии СССР. Высоких достижений добился и в спорте: был рекордсменом страны по прыжкам в длину.

1932 — завершено строительство тракта Чебоксары — Канаш с каменным покрытием на всем протяжении. В марте 1930 года ЦИК и Совнарком Чувашской АССР приняли постановление об обязательном трудовом участии населения в дорожном строительстве. В 1933-1934 годах было проведено озеленение тракта Чебоксары — Канаш с высадкой по краям дороги плодово-ягодных и кустарниковых деревьев.

1933 — на базе глазной лечебницы в г. Канаше открыт Чувашский трахоматозный институт, который затем преобразован в Чувашский научно-исследовательский трахоматозный институт и переведен в Чебоксары. В 1955 году реорганизован в Чувашский филиал Государственного научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца. Здесь путь в большую науку начинал выдающийся офтальмолог Святослав Федоров.

1943 — в с. Козловка Порецкого района родилась Ольга Сергеевна Авдеева, заслуженный тренер РСФСР, СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР. Работала тренером Чебоксарской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по стрельбе из лука. Воспитала более 30 мастеров спорта России, в числе которых чемпионка мира по стрельбе из лука Ирина Солдатова.

7 октября

1931 — в с. Кичменгский Городок Вологодской области родился Леонид Сергеевич Шевницын, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР, заслуженный работник промышленности Чувашской АССР, почетный гражданин города Новочебоксарска. Четверть века возглавлял Чебоксарское производственное объединение «Химпром» имени Ленинского Комсомола (ныне ОАО «Химпром»). Под руководством легендарного директора предприятие превратилось в флагман большой химии, здесь осваивались новые виды продукции, росли производительность труда, объемы производства, рентабельность. Имя Л. Шевницына присвоено спортивному комплексу специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3, который был построен по его инициативе и при самом активном участии.

1941 — Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) приняли постановление о размещении в Чебоксарах рабочих и ИТР эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода. Первый эшелон с работниками, оборудованием и материалами завода прибыл в Чебоксары 14 октября. Было положено начало строительству Чебоксарского электроаппаратного завода.

1948 — в д. Авруй Вурнарского района родился Николай Кириллович Кириллов, заслуженный работник высшего образования Российской Федерации, лауреат Государственной премии Чувашской Республики. Более двадцати лет был во главе Чувашского государственного сельскохозяйственного института (ныне аграрный университет). По его инициативе в возглавляемом им вузе была начата подготовка ветеринаров, специалистов по автомобилям и автомобильному хозяйству, открыта аспирантура, начали действовать диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. Автор более 320 научных работ, в том числе 36 монографий, учебников.

8 октября

1948 — в г. Чебоксары в семье выдающихся деятелей искусств Чувашии — поэта Петра Хузангая и актрисы Веры Кузьминой — родился сын Атнер, будущий известный филолог-востоковед, общественный деятель, лауреат премий комсомола Чувашии имени М. Сеспеля, имени В. Митты, имени И. Яковлева. А. Хузангай окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета. Работал на кафедре чувашского языка и тюркологии ЧГУ имени И.Н. Ульянова, заведовал отделом языкознания Чувашского государственного института гуманитарных наук. В 1990-1994 годах — депутат Верховного Совета Чувашии. В 1992-1997 годах возглавлял Чувашский национальный конгресс, был первым вице-председателем Генеральной Ассамблеи Организации непредставленных народов и наций.

1959 — в д. Кюльхири Вурнарского района родилась Валентина Владимировна Смирнова, народная артистка Чувашской Республики, заслуженная артистка Российской Федерации. С 1990 года — ведущая солистка Чувашского государственного театра оперы и балета. В ее репертуаре свыше 30 ведущих оперных партий. Создала запоминающиеся образы чувашских национальных героинь: Нарспи («Нарспи» Г.Я. Хирбю), Мерчень («Телей кай?к?» (Птица счастья) Г.С. Максимова, Катерины («Иван Яковлев» А.Г. Васильева).

1992 — решением учредительного съезда образован Чувашский национальный конгресс — межрегиональная общественная организация, созданная в целях возрождения, развития и консолидации чувашской нации. На съезде были приняты документы, определяющие правовой статус конгресса и его идеологию, избран Большой Совет.

9 октября

1931 — Нижегородский краевой комитет партии (в 1929–1936 годах Чувашская АССР находилась в составе Нижегородского края) объявил возведение Шумерлинского мебельного комбината и Козловского комбината стройиндустрии ударными стройками.

1931 — в с. Миренки Алатырского района родился Юрий Александрович Гордеев, оперный певец, заслуженный артист Чувашской АССР. После окончания в 1966 году Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского стал солистом-вокалистом Чувашского музыкально-драматического театра (ныне театр оперы и балета). Первой работой в театре была партия Фурманова в опере «Чапай» Б. Мокроусова. За 25 лет работы в театре создал более 50 ярких сценических образов.

2014 — в Чебоксарах открылся V Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Это крупнейшее и наиболее авторитетное в России деловое мероприятие, определяющее стратегию развития спортивной отрасли на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

10 октября

1924 — в д. Денисовка Кемеровской области родился Николай Максимович Чухреев. В Великой Отечественной войне участвовал в боях на Карельском фронте, в освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии. Командиру отделения 296-го стрелкового полка старшему сержанту Н. Чухрееву звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки Свирь. С 1953 года жил и работал в г. Чебоксары.

1930 — в Чебоксарах вступила в строй Первая городская поликлиника имени 10-летия Чувашской автономии. В 1947 году произошло объединение поликлиники и больницы. В октябре 2005 года к 75-летию со дня открытия больнице присвоено имя заслуженного врача РСФСР Петра Николаевича Осипова, работавшего в конце сороковых годов главным врачом этого больнично-поликлинического объединения.

1974 — в Белоруссии начались Дни музыки и литературы Чувашской АССР. Укреплению чувашско-белорусских культурных связей во многом способствовал уроженец чувашского села Верхние Тимерсяны Ульяновской области, композитор Григорий Александрович Анчиков. После войны офицер Советской Армии майор Г. Анчиков обосновался в Минске, окончил Белорусскую государственную консерваторию, работал в отделе культуры и искусства ЦК Компартии БССР. В 1966–1973 годах был художественным руководителем Белорусской филармонии, оказал большую поддержку молодому музыканту Владимиру Мулявину в создании знаменитого ВИА «Песняры».

1974 — в с. Чкаловское (ныне Шыгырдан) Батыревского района родился Альбир Рифкатович Крганов, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики, Духовного собрания мусульман России, Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтият». Член Общественной палаты Российской Федерации. По его инициативе открыт ряд мусульманских приходов в Чувашии, построены мечети.

2011 — начало вещание Национальное телевидение Чувашии. Вещание осуществляется в кабельных сетях и в сети интернет в режиме реального времени, имеется видеоархив программ. Передачи выходят на чувашском и русском языках.