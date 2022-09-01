В сентябре вопросы ЖКХ снова вошли в ТОП-3 обращений жителей республики в органы власти

Об этом сообщает Центр управления регионом Чувашской Республики. За первый осенний месяц люди оставили в соцсетях и на портале госуслуг почти две тысячи сообщений. Самыми популярными темами оказались дороги, благоустройство и ЖКХ. Причем жилищно-коммунального хозяйства касается сразу 319 сообщений.

Как говорят сами коммунальщики, благодаря подсказкам местных жителей в республике становится чище. К примеру, недавно именно по их обращению были убраны ветки и дрова у дома 40/1 по ул. Николаева в Чебоксарах, навели порядок на контейнерной площадке деревни Карабай-Шемурша Шемуршинского района, вывезли мусор и убрана площадка по ул. Мичурина в Канаше.

Напомним, оставить свое обращение на ту или иную тему жители региона могут в социальных сетях или через портал госуслуг. Каждый такой вопрос фиксируется Центром управления регионом Чувашии и берется в работу.