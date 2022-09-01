Олег Николаев одобрил меры борьбы с «теневыми» заработками в сфере АПК

Если зарплата маленькая — субсидию хозяйству не дадут

У каких предприятий большие задолженности по зарплате и как исправить эту ситуацию? Как агропромышленный комплекс республики решает вопрос с «серой» занятостью? Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашии.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда Чувашской Республики Александр Муравьев, по состоянию на 1 сентября в Гострудинспекцию поступило 325 обращений о долгах по зарплате (в прошлом году их было 695). В результате совместных действий с прокуратурой и следственным комитетом зарплатные долги общей суммой 10,9 млн рублей выплатили 209 работникам. А по результатам проверок к административной ответственности привлечено 59 должностных лиц, 27 юридических лиц и семь индивидуальных предпринимателей.

Но проблем с долгами по зарплате по-прежнему немало. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии Наталия Вассиярова сообщила, что 7 сентября возбуждено 240 исполнительных производств по взысканию с Алатырского предприятия объединенных котельных и тепловых сетей задолженности на сумму 3,1 млн рублей.

Глава республики Олег Николаев этот факт не оставил без внимания: «Долги у предприятия серьезные. Но по зарплате надо держать ситуацию под контролем. Тем более мы работаем по оздоровлению этого предприятия и должны разобраться в причинах и понять проблему».

Не все так гладко не только у алатырского предприятия. Так, по данным Чувашстата, на 1 сентября у предприятия «Городок» Мариинско-Посадского района задолженность по заработной плате составила 545 тысяч рублей перед 13 работниками. Правда, по сравнению с началом этого года долги уменьшились на 3,6 млн рублей, или на 88,1%. Погашение задолженности планируется за счет взыскания средств с бывших руководителей организации, сообщили в Госинспекции труда. Заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей «Городка» за выплату заработной платы назначено в Арбитражном суде республики на 3 октября.

В республике также активно идет борьба с «серыми зарплатами». В этом году, например, выявлено 8874 человека, работавших без официального оформления трудовых отношений. Впоследствии с 3586 работниками договоры были заключены, 1673 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а 3615 — в качестве «самозанятых».

Свои методы борьбы с «теневыми» зарплатами есть в агропромышленном комплексе республики. «Одним из механизмов управления процессом контроля за «серой» занятостью и своевременностью выплаты заработной платы работникам является оценка ситуации при принятии решения по господдержке в области АПК, — рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — Это происходит как на этапе рассмотрения заявочных документов на субсидии, так и на этапе реализации соглашений на субсидии после их заключения». Привел руководитель Минсельхоза и конкретный пример — при рассмотрении заявок по республиканским мерам поддержки производится оценка размера зарплаты. Она должна быть не ниже 1,5 МРОТ — 22919 рублей. Такой подход Глава республики одобрил. «Меры господдержки стимулируют выход сельхозтоваропроизводителей из теневой занятости в сферу официального налогообложения», — подчеркнул он.

О работе муниципальных межведомственных комиссий по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и снижения неформальной занятости рассказали глава администрации Чебоксар Денис Спирин и глава администрации Алатыря Денис Трифонов. К Спирину у руководителя региона вопросов не было, а вот к Трифонову — были. «Статистика по уровню средней зарплаты в городе Алатыре говорит о том, что есть там большой резерв, — отметил Олег Николаев. — Этот показатель в городе низок даже по сравнению с сельскими районами. Надо не только заслушиванием ограничиваться, а проводить системную работу».