В фонде «ПЕРЛЕ» открыт спецсчет для помощи военнослужащим

Информация об этом прозвучала на заседании республиканской призывной комиссии под руководством Главы Чувашии Олега Николаева. Помимо представителей военкомата и членов правительства в заседании в режиме видеосвязи приняли участие представители органов муниципальной власти и руководители крупных предприятий региона.

«Все лица, которые будут мобилизованы, полностью обеспечиваются со стороны государства, — сообщил Глава Чувашии. — Но есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания — это экипировка, бытовые предметы, которые необходимы, чтобы эффективно выполнять боевую задачу. Мы получаем большое количество обращений от граждан и предприятий, которые хотели бы сделать свой вклад в поддержку военнослужащих. Для этого принято решение открыть спецсчет в фонде «ПЕРЛЕ». Также будет организована централизованная закупка элементов экипировки для призванных на военную службу».

Как стало известно «СЧ», вчера на спецсчет «ПЕРЛЕ» уже поступили первые перечисления от жителей республики. О своем намерении поддержать участников спецоперации заявили крупные предприятия Чувашии. А некоторые госслужащие уже готовы перечислить в фонд свой однодневный заработок.

Реквизиты фонда «ПЕРЛЕ»:

428013, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, ком. 320

ОГРН 1202100003258

ИНН 2130218273

КПП 213001001

Расчетный счет № 40701810475000000143 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары

кор. счет 30101810300000000609

БИК 049706609

Код ОКПО 44104999

Назначение платежа:

для физических лиц: «Акция «Своих не бросаем»

для предприятий: «Благотворительная финансовая помощь по письму № 70 от 27.09.2022».

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