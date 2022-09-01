Современные технологии позволяют строить дороги до поздней осени

Километры по осени считают

Работы на трассах республики идут в сентябре, продолжатся и в октябре. Но большая часть задач уже выполнена.

«Из 118,6 км дорог, которые должны в этом году отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», работы фактически завершены на 96 км дорог, — рассказал «Советской Чувашии» министр транспорта республики Владимир Осипов. — В настоящее время ведется приемка дорог и устранение замечаний. На завершение всех работ отводится срок до 1 ноября, на сдачу всех объектов — до 1 декабря. По итогам года планируем в полном объеме обеспечить освоение средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта». Если посмотреть на карту республики и обозначить на ней места дорожных работ — картина получится масштабная. Во многих муниципалитетах появились новые автотрассы — современные и безопасные. Вдоль дорог оборудовано освещение, нанесена качественная дорожная разметка — это очень важно для безопасности движения. 2022 год для отрасли стал насыщенным именно капиталоемкими работами, отмечают в Минтрансе. Начался капитальный ремонт участков дороги «Чебоксары — Сурское», один из этапов которого уже практически завершен: компания «Воддорстрой» досрочно отработала по участку дороги начиная от Красноармейского поворота. Капитально эту дорогу отремонтируют и в Порецком районе — на 7,5 км, и в Ибресинском — на 8 км. На региональной дорожной сети завершится капитальный ремонт на переходящих объектах. Речь идет об участках трассы «Волга» — Марпосад — Октябрьское — Козловка» в Мариинско-Посадском районе протяженностью 10 км и участка автодороги «Цивильск — Ульяновск» в Яльчикском районе — 6,1 км. Все работы идут по графику или даже с опережением.

«В этом году благодаря участию в национальном проекте будет отремонтировано 97,3 км дорог на региональной сети, — говорит директор КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии Юрий Шилов. — Это позволит довести нормативные показатели по автодорогам регионального значения до 44,8%. Такого объема за последние пять лет у нас не было».