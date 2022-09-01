В Чувашии беженцы участвуют в референдуме ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Выбор — Россия!

Вместе с жителями Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей свой выбор на референдуме о вхождении в состав России делают и вынужденные беженцы, проживающие в Чувашии. В пунктах временного размещения по всей республике для них организовали избирательные участки, по заявке к желающим проголосовать могут выехать члены избирательной комиссии, а сегодня свое мнение выразили переселенцы, чьим домом стал пункт временного размещения, открывшийся на базе центра «Эткер» в Чебоксарах.

Несколько столов, четыре прозрачные урны, ширма для тайного голосования — первыми за свое будущее проголосовали представители старшего поколения донбассцев. Молодежи и людей среднего возраста на участке было мало — многие в этот день были на работе, а для участия в референдуме специально на вторник, 27 сентября, запланировали взять выходной.

«За присоединение до России, за мир», — на украинский манер произнесла 91-летняя Екатерина Коваль из Мариуполя, одна из самых взрослых жительниц пункта временного размещения. В Чувашию вместе с дочкой и ее мужем Екатерина Антоновна прибыла весной этого года — там, в Мариуполе, от ее дома остались одни развалины. «Как детство прошло в войну, так и старость. Я не думала, что на своем веку такое снова придется пережить…» — горько произнесла жительница Донбасса.

С верой в лучшее опустил свой бюллетень в ящик с надписью «ДНР» мариуполец Виктор Балунов. «Очень надеемся, что все-таки станем частью России. Хоть заживем как нормальные люди», — вздохнул он, сжимая в руках российский паспорт. Документ мужчина получил еще летом — день выдачи, 16 июля, стал для него настоящим праздником.

Отстояв небольшую очередь на избирательном участке, свои голоса отдали Наталья Ледвишко и ее пожилая мама Александра Петровна Новикова из Мариуполя. В осажденном городе они прятались по темным и сырым подвалам до последнего, но когда снарядами пробило стены и крышу дома, решились уехать. «Знаете, мы родились в Советском Союзе, всегда жили общим кулаком, и когда все развалилось, конечно, были не рады. Мы себя видим вместе с Россией», — призналась Наталья. К тому же с Россией многих связывают общие корни: папа собеседницы Геннадий Новиков, как оказалось, родом из деревни Нискасы Моргаушского района. Когда-то в Керчи он встретил свою будущую супругу, мать Натальи Александру Петровну, так и обосновались на ее родине в Донецкой области. «Папа, конечно, не дожил, — его не стало за год до войны, а мы волею судеб оказались на его родине», — поделилась Наталья Ледвишко. В Чувашию они приехали большой семьей, все взрослые уже успели трудоустроиться на тракторном заводе.

«Конечно, мы будем рады оказаться в большой семье России, — делится переселенка. — Как только мы сюда приехали, сразу рассказали о своих планах получить российское гражданство, устроиться на работу, а потом, когда все утихнет, вернуться восстанавливать свой город. Но когда? Это еще вопрос».

С радостью восприняла новость о проведении референдума еще одна жительница пункта временного размещения в «Эткере» Ольга Опалькова из города Ясиноватая ДНР. Желая помочь своей республике в проведении этого важного события, она вошла в состав участковой избирательной комиссии в качестве секретаря. «Это мечта всей нашей жизни. Мы надеемся стать частью великой страны — России. Мы очень долго этого ждали», — радуется она. По счастливому совпадению Ольга получила российский паспорт в первый день референдума и посчитала это хорошим знаком. «Сначала в Чебоксары приехала моя старшая дочь, а потом к ней мы с двумя детьми-школьниками присоединились. Решили остаться здесь жить. Сразу обратила внимание на чистый воздух, что люди здесь отзывчивые и к детям отношение хорошее. Их сразу устроили в кадетскую школу и даже выдали форму. И, конечно, спасибо жителям города за внимание и помощь», — поблагодарила переселенка.

Как отметил председатель участковой избирательной комиссии ЛНР за ее пределами Виталий Яренчук, референдум о вхождении в состав России четырех регионов проходит в Чувашии спокойно, без нарушений и с высокой явкой. Люди в хорошем настроении приходят на участок и не скрывают своей радости, когда получают на руки заветный бюллетень. «Мы очень долго к этому шли. Это начало новой истории. Люди возвращаются домой», — пояснил представитель ЛНР.

Прозрачные урны быстро заполнялись бюллетенями. Уставшие от войны люди надеются, что мирная и спокойная жизнь все-таки скоро наступит.

Кстати

Участки для голосования на референдуме в Чувашии работают в то же время, что и участки на территории ДНР и ЛНР, Запорожья и Херсонской области. 27 сентября, в заключительный день референдума, голосование продлится с 10.00 до 16.00. Помещение для голосования расположено в социально-оздоровительном центре «Вега» по адресу: Чебоксарский район, д. Вурманкасы, ул. Вега, д. 3.