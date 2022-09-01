Научиться древнему ремеслу вышивки могут все желающие

Народом ста тысяч вышивок назвал чувашей просветитель Иван Яковлев. Подтверждением слов патриарха стали утвержденный в 2020 году День чувашской вышивки и Национальная школа чувашской вышивки.

Напомним, Музей чувашской вышивки в Чебоксарах был открыт в июне 2015 года. А в ноябре 2021 года при нем появилась и Национальная школа чувашской вышивки, где древнему ремеслу нашего народа учат всех желающих.

В прошлом году проект музея «Национальная школа чувашской вышивки — центр сохранения и популяризации народного искусства» выиграл грант Главы Чувашии. По словам заведующей музеем Надежды Сельверстровой, благодаря полученным средствам (три миллиона рублей) был оборудован новый учебный класс, подготовлено к выпуску новое учебное пособие по вышиванию, приобретены специальная мебель, швейные и вышивальные машины, оверлоки.

Изменился и график уроков вышивки. Если в прошлом году учебный семестр занимал три месяца, то нынче это будет полноценный учебный год. Занятия начнутся 1 октября и продлятся до 30 апреля 2023 года. За семь месяцев, уверены организаторы и преподаватели школы, они научат новичков не только азам чувашской вышивки, но и дадут прочную базу для дальнейшего самостоятельного творчества. А для тех, кто уже имеет базовую подготовку, разработана так называемая программа 2-го уровня. Людям, занимающимся по этой программе, будут предлагать более сложные техники по комбинированному конструированию, дизайну вышитых изделий, они научатся самостоятельно складывать орнаментальные композиции на разных элементах одежды, аксессуарах и украшениях. Программа рассчитана на 2 месяца, занятия начнутся 15 октября.

«В двух новых классах будут заниматься двадцать пять человек, но желающих, как и в прошлом году, было гораздо больше, — говорит Надежда Сельверстрова. — Среди тех, кто придет в октябре на уроки, — одна школьница, преподаватели, пенсионеры, домохозяйки, самозанятые». Примерный возраст учеников — 50 лет; они не только из Чебоксар, но и из Красных Четай, Цивильска и Аликовского района. Магия чувашской вышивки привлекает всех: и новичков, и людей с навыками вышивания, и даже опытных мастеров.