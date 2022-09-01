До конца 2024 года в Чувашии построят три новых школы

Образовательные учреждения в микрорайоне «Солнечный» в Чебоксарах, в Новочебоксарске и в поселке Кугеси возведут по концессионным соглашениям с утвержденной Правительством России компанией «ПроШкола».

Сегодня в Доме Правительства документы скрепили своими подписями генеральный директор компании-концессионера Алиса Денисова и министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров. Соглашения подписали в присутствии Главы Чувашии Олега Николаева, депутата Госдумы России Аллы Салаевой и вице-премьера – полпреда Чувашии при Президенте России Алексея Ладыкова.

Как напомнил Глава Чувашии, для участия в конкурсном отборе Минпросвещения России по строительству школ через механизм концессии республика первоначально подала заявки на возведение семи учебных заведений. Из них поддержку получили три школы: в микрорайоне «Солнечный» в Чебоксарах школу построят на 1400 мест, в микрорайоне «Никольский» в Новочебоксарске — на 1100 мест и в Кугесях на 825 мест. К строительству остальных четырех школ оперативно приступят в случае дополнительного выделения средств из федерально бюджета.

Инструмент концессии, как отметила Алиса Денисова, — новый в стране, программа реализуется по поручению Президента России. Она поблагодарила управленческую команду Чувашии за слаженную работу над подготовкой заявок. «Это показывает, что и администрации муниципалитетов, и Правительству республики, и Кабинету Министров очень важно заложить первый камень, и, собственно, открыть эти объекты», — сообщила Алена Денисова. В начале года представители «ПроШколы» лично объехали все земельные участки, выделенные для школ в республике, и спустя девять месяцев с удовлетворением констатировали, что половина заявок будет реализована.

Школы, построенные по концессии, будут представлять собой совершенно новое образовательное пространство, заверили в «ПроШколе». Они будут оснащены не только современным учебным оборудованием, но и всем необходимым для дополнительного образования детей в самых разных сферах.

Общая стоимость строительства трех школ составляет 5,6 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей выделят из федерального бюджета.

«Для Чувашии это важный этап в вопросе обеспечения школами жителей Чебоксарской агломерации», – обозначил Глава республики Олег Николаев. Он сообщил, что в республике постараются максимально сократить нормативные сроки строительства школ, чтобы сдать долгожданные образовательные учреждения как можно быстрее. «Берем обязательство работать слаженно, если потребуется — в три смены. С понедельника со строителями разработаем план производства строительно-монтажных работ», — заверил Глава Чувашии.

Кстати

Из 61 школ Чебоксар в 23 школах есть вторые смены.