Лидеры Сбера провели интерактивные занятия для школьников и студентов Приволжья

В сентябре – месяце знаний, Сбер традиционно проводит просветительские мероприятия для школьников и студентов. Этот год не стал исключением. Лидеры банка провели серию интерактивных лекций по финансовой грамотности и информационной безопасности, ESG-уроки, а также рассказали о карьерных возможностях в Сбере.

На территории Чувашской Республики прошли 13 занятий на базе школ, вузов и ссузов региона, а также в Кугеськой общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Всего специализированные уроки охватили более 400 учащихся.

Пётр Колтыпин, Вице-Президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Подобные мероприятия стали доброй традицией для лидеров Сбера. Открытый диалог, передача опыта от старшего поколения к младшему и обмен мнениями – такой формат передачи знаний позволяет напрямую контактировать с юными слушателями, понимать их интересы и стремления, а также может помочь молодежи в развитии их талантов».

Сбер присоединился к всероссийской акции «Поделись своим Знанием», организованной Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. В целом в Приволжье в рамках акции 55 руководителей и экспертов Волго-Вятского банка Сбербанка провели 63 мероприятия для 3 тысяч школьников, студентов вузов и ссузов, воспитанников детских домов на всех территориях присутствия.