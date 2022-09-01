АО «Лента» получило льготный займ на модернизацию производства

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обновлять станочный парк предприятиям Чувашии помогает господдержка.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, с помощью льготного займа Фонда развития промышленности республики в сумме 30 миллионов рублей по программе «Обновление» АО «Лента» перевооружит и модернизирует производство. На эти средства предприятие намерено закупить оборудование для расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также использовать заем для повышения производительности и увеличения объемов производства.

Как отмечают на фабрике, из-за ухода с рынка европейских производителей у предприятия появляются новые точки роста. Модернизация оборудования позволит «Ленте» вывести на более высокий качественный уровень производственные процессы и освоить выпуск новой продукции в рамках государственной политики импортозамещения.

Опубликовано: 23 сентября 2022 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.