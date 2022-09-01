АО «Лента» получило льготный займ на модернизацию производства

Обновлять станочный парк предприятиям Чувашии помогает господдержка.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, с помощью льготного займа Фонда развития промышленности республики в сумме 30 миллионов рублей по программе «Обновление» АО «Лента» перевооружит и модернизирует производство. На эти средства предприятие намерено закупить оборудование для расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также использовать заем для повышения производительности и увеличения объемов производства.

Как отмечают на фабрике, из-за ухода с рынка европейских производителей у предприятия появляются новые точки роста. Модернизация оборудования позволит «Ленте» вывести на более высокий качественный уровень производственные процессы и освоить выпуск новой продукции в рамках государственной политики импортозамещения.