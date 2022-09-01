Чувашский культурный центр «Нарспи» достойно выступил на 100-летии Кабардино-Балкарии

И чувашский шартан всем понравился

Кабардино-Балкария на прошедшей неделе отметила столетний юбилей. В рамках праздника прошел фестиваль национально-культурных центров «Наш общий дом — республика моя». Активное участие в нем принял и созданный в декабре прошлого года чувашский культурный центр «Нарспи».

Как отмечают средства массовой информации республики, наши соплеменники очень ярко и красиво оформили свой шатер. Там можно было познакомиться с книгами чувашских писателей, изделиями народного творчества, предметами быта, а также с национальной одеждой. Особое внимание гостей праздника и представителей национально-культурных объединений (со своей культурой на празднике знакомили 19 национальных центров) привлекли элементы старинного костюма нашего народа — хушпу, тухъя, мониста. По словам инициатора создания чувашского культурного центра в Кабардино-Балкарии Алены Черновой, они были специально для праздника привезены из Чебоксар.

Удивлял гостей и богатый стол с блюдами чувашской кухни и традиционными напитками. Хуплу, шартан, хуран кукли шли на ура!