Работа по совместительству привела к аресту

Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера, подозреваемого в присвоении денег учреждения с использованием служебного положения.

По версии следствия, в январе нынешнего года главврач получил разрешение Минздрава республики на внутреннее совместительство на 0,25 ставки в должности врача-онколога, заключив соответствующий трудовой договор. Однако никаких функций, предусмотренных договором, он не выполнял, но при этом получал зарплату, благодаря заведомо ложным сведениям, включенным в табели учета рабочего времени. С января по май 2022 года он необоснованно получил в счет заработной платы более 249 тысяч рублей. По ходатайству следователя СУ СКР по Чувашии суд избрал в отношении главного врача онкодиспансера меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.