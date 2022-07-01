Работа по совместительству привела к аресту

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера, подозреваемого в присвоении денег учреждения с использованием служебного положения.
По версии следствия, в январе нынешнего года главврач получил разрешение Минздрава республики на внутреннее совместительство на 0,25 ставки в должности врача-онколога, заключив соответствующий трудовой договор. Однако никаких функций, предусмотренных договором, он не выполнял, но при этом получал зарплату, благодаря заведомо ложным сведениям, включенным в табели учета рабочего времени. С января по май 2022 года он необоснованно получил в счет заработной платы более 249 тысяч рублей. По ходатайству следователя СУ СКР по Чувашии суд избрал в отношении главного врача онкодиспансера меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Опубликовано: 25 июля 2022 г.


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