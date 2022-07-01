Вурнарцы громко ворвались в профессиональный футбол

Терпение и труд победу принесут!

…Шла 85-я минута матча. Навес в штрафную площадку привел к передаче на дальнюю штангу, которую замкнул игрок «Химика-Августа» Роман Шалин. Футболисты праздновали гол у углового флажка, а зрители на стадионе пребывали в полном экстазе! Незабываемая игра вурнарцев против коллектива «Урал-2» в рамках чемпионата ФНЛ-2 состоялась на стадионе «Химик»!

Болельщики в Чувашии соскучились по профессиональному футболу. В 1993 году команда «Азамат» еще составляла конкуренцию статусным соперникам (например, «КАМАЗу» из Набережных Челнов или «Газовику» из Оренбурга) во второй лиге, но после окончания сезона коллектив «канул в Лету».

29 лет в Чувашии не было профессионального футбола. Конечно, наши команды не без успеха пробовали силы в любительских лигах, но всегда чего-то не хватало… И вот команда «Химик-Август» образца прошлого сезона практически без шансов для соперников выиграла чемпионат МФС «Приволжье» и получила возможность попробовать свои силы в ФНЛ-2 (вторая лига. — Прим. ред.). Поэтому клуб и футбольные болельщики в нашей республике с нетерпением ждали первую домашнюю игру вурнарцев против «Урала-2».

В день матча на входе перед стадионом «Химик» яблоку негде было упасть — людской поток не иссякал ни на минуту. Если местные жители шли, чтобы привычно поддержать земляков в ходе игры, то у гостей муниципалитета до начала матча имелась возможность прогуляться по красивому парку рядом со стадионом. Конечно, вурнарский парк не такой масштабный, как парк Сергея Галицкого перед стадионом в Краснодаре, но в живописности ему не откажешь. А до самого главного блюда дня — футбольного матча между «Химиком-Августом» и «Уралом-2» оставалось все меньше времени…

«Перед матчем большой ажиотаж — на футбол приходят не только местные жители, но и приезжают гости из Чебоксар, из других районов республики. Запрос на футбол в Чувашии есть, людям эта игра интересна, — высказал свое мнение футбольный болельщик Андрей Агеносов. — Мне очень хочется, чтобы в республике продолжал развиваться футбол и команда «Химик-Август» не останавливалась на достигнутом, а проходила как можно выше — сначала в первый дивизион, а потом, может, и в РПЛ, чем черт не шутит. И было бы отлично, если бы другие команды из Чувашии (в том числе из Чебоксар) подтягивались к уровню «Химика-Августа».

Болельщицкая среда на стадионе «Химик» в этот день была разношерстная. Много молодых людей, семей. Однако старшее поколение также пришло поболеть за «химиков». 83-летний местный болельщик Анатолий Казанков на протяжении двух лет не пропускал ни одного матча и очень рад приходить на каждую игру вурнарцев.

«Наша команда, дойдя до второй лиги, уже добилась замечательного успеха. Хочется, чтобы как можно больше своих вурнарских ребят росли в мастерстве и играли», — добавил Анатолий Казанков.

…И вот после представления стартовых составов команд прозвучал свисток к началу матча. На первой же минуте у болельщиков «Химика-Августа» чуть сердце в пятки не ушло — голкипер вурнарцев Владислав Егоров после обратной передачи своего защитника промахнулся мимо мяча. Круглый снаряд летел прямо за линию ворот, но Владислав все-таки обработал пас, угроза миновала — трибуны выдохнули…

КСТАТИ Игра «Химик-Август» — «Урал-2» проходила в очень жаркую погоду. Из-за этого в середине первого и второго таймов судья давал перерыв «на водопой», а в конце матча у игроков обеих команд из-за усталости сводило ноги.

В первом тайме хозяева грамотно сдерживали натиск гостей с Урала, а иногда и сами владели инициативой. Но перед перерывом великолепный удар уральца Игоря Дружинина практически в девятку ворот застал врасплох вратаря вурнарцев. Так первый тайм и закончился со счетом 0:1…

В перерыве Александр Ешкин провел разъяснительную работу с игроками, и в начале второго тайма Роман Шалин сравнял цифры на табло, а затем Никита Ярославкин и вовсе вывел вурнарцев вперед.

«Я хороший гол забил, поборолся с защитником и ударил левой ногой в дальний угол, — прокомментировал Никита Ярославкин. — С переходом в профессиональный футбол стало больше нагрузок. Очень жарко — было тяжело играть. Обычно мы у себя дома играли в комфортную погоду, а тут сложно было справиться с жарой. Классно, что много народу на матч пришло. По ходу игры чувствовалось, что болельщики заводили нас и гнали вперед».

После такого начала тайма как раз и активизировались болельщики. Они не только начали скандировать: «Химик! Химик! Химик!», но и в унисон хлопали в ладоши. А перед угловыми или опасными штрафными зрители притягивали удачу к своей команде возгласами: «Гол! Гол! Гол!» Но все-таки команда «Урал-2» не робкого десятка, и ближе к середине второго тайма они сравняли счет благодаря усилиям Ивана Галанина.

Но когда уже все приближалось к мирному исходу, произошел тот самый кульминационный момент, с которого мы начали свой материал, — наша команда повела 3:2 за пять минут до конца основного времени! За считанные секунды до финального свистка у гостей был стопроцентный момент, чтобы вырвать ничью в первом матче сезона, но мяч пролетел выше ворот… Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Химика-Августа». После матча болельщики не спешили расходиться для фотографии на память и приветствовали своих любимцев, а футболисты отвечали им взаимностью…

МНЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ЕШКИН,

главный тренер «Химика-Августа»:

«Очень рад и доволен — перед игрой был спокоен, а сейчас меня переполняют эмоции. Эта победа нашего поселка и всей Чувашии. Очень тяжело… Мы все-таки играли в третьей лиге. Сейчас перешли на более профессиональный уровень. Вторая лига отличается уровнем сопротивления. Мы новички — смогли взять победу работоспособностью, терпением. Плюс еще жара. Характер проявили — это для нас много значит. У ребят волнение было. 70% футболистов во второй лиге вообще не играли. Ошибки от волнения. Спасибо им! Основная задача — создать конкурентоспособную команду, чтобы мы не проседали по уровню игры. Хочется попасть в первую шестерку».

ДЕНИС КЛЮЕВ,

главный тренер «Урала-2»:

«Жаркая погода для нас никакой проблемой не стала. Такие условия — мы ко всему должны быть готовы. Приехали заранее, у нас было время отдохнуть и подготовиться. Никаких оправданий нет. Главная наша задача — подготовить ребят к игре за основную команду. Качество футбола, которое мы показывали сегодня, было на неплохом уровне. Но этот аспект не определяет результат».