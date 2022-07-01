ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«Растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды. В целом за последние четыре года благоустроено более 17 тысяч общественных территорий. Очень важны такие проекты для малых и исторических городов. О расширении этой программы я объявил недавно на форуме в Петербурге… Немало сделано и в сфере экологии. Рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок, а до конца 2023 года не менее 111. Вы знаете, как все это начиналось. На одной из прямых линий граждане остро поставили вопрос с этими свалками. Хотелось бы, конечно, еще большими темпами, но все-таки работа идет».