Почет, грамоты и звания

Указом Главы Чувашии от 18 июля награждены Почетной грамотой Чувашской Республики Баринова Татьяна Анатольевна — заведующая отделением социального обслуживания на дому № 3 Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения, Гайдаш Лариса Ивановна — директор республиканского Центра предоставления мер социальной поддержки, Евдокимов Александр Петрович — главный специалист по разработке генераторов пожаротушения конструкторско-технологического бюро (КТБ-2) конструкторско-технологического отдела по гражданской продукции АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», секретарь Московской районной территориальной избирательной комиссии г. Чебоксары, Путеров Владислав Михайлович — ведущий специалист-эксперт отдела информационного обеспечения Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, Петров Николай Валерьянович — член регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны в Чувашской Республике.

Этим же Указом присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики»

Дмитриевой Алле Владимировне — заведующей отделением помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары, Кузиной Елене Владимировне — главному специалисту-эксперту отдела социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района Центра предоставления мер социальной поддержки, Ястребовой Наталии Валерияновне — главному специалисту-эксперту отдела социальной защиты населения Моргаушского района Центра предоставления мер социальной поддержки.