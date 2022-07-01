«Ширтаны разбирают! Торговля в Москве идет хорошо!»

Об этом сообщили корреспонденту «СЧ» участники Национального гастрономического фестиваля «Вкусы России» из Чувашии.

Республику на празднике представляла команда Чувашпотребсоюза. В парке Горького, например, москвичи хорошо покупали ширтаны и Цивильские пряники. «Подходят целенаправленно и спрашивают именно эти продукты», — рассказали нам у павильона «Чувашская Республика».

Фестиваль дал возможность москвичам приобрести свежие продукты от региональных производителей и попробовать блюда, приготовленные по уникальным рецептам. Для посетителей также проводили открытые кулинарные шоу, а все желающие принимали участие в творческих мастер-классах.