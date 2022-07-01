«Ширтаны разбирают! Торговля в Москве идет хорошо!»

Автор: Владимир ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщили корреспонденту «СЧ» участники Национального гастрономического фестиваля «Вкусы России» из Чувашии.
Республику на празднике представляла команда Чувашпотребсоюза. В парке Горького, например, москвичи хорошо покупали ширтаны и Цивильские пряники. «Подходят целенаправленно и спрашивают именно эти продукты», — рассказали нам у павильона «Чувашская Республика».
Фестиваль дал возможность москвичам приобрести свежие продукты от региональных производителей и попробовать блюда, приготовленные по уникальным рецептам. Для посетителей также проводили открытые кулинарные шоу, а все желающие принимали участие в творческих мастер-классах.

Опубликовано: 18 июля 2022 г.


Читайте также:

Козьмодемьянск познакомит Чебоксары с русскими живописцами
В Ибресях проходит выставка рукодельницы Юлии Коричевой
В Чебоксарах открыта экспозиция Владимира Енилина «Надо жить...»
Открылась выставка работ финно-угорских фотожурналистов
Открывается юбилейная выставка Николая Карачарскова
В Москве покажут работы из собрания ЧГХМ
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Международная экспозиция посвящена Дням памяти Геннадия Айги

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.