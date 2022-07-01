Еще семь домов в Чувашии признаны подлежащими расселению

Правительство Чувашии внесло изменения в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — дополнительно в нее включены семь многоквартирных домов общей площадью две тысячи кв. метров. «Эти дома расположены на территории Моргаушского, Шемуршинского муниципальных округов и в городе Шумерле, проживают в них 152 человека», — сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов. Правда, новые квартиры жильцы этих домов получат не так скоро — расселение планируется осуществить в рамках шестого этапа адресной программы до 1 сентября 2025 года. На нынешнем же этапе (2022-2023 годы) в республике запланировано переселить 530 граждан, проживающих в 24 аварийных многоквартирных домах в Вурнарском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском и Янтиковском районах, а также в Чебоксарах и Шумерле.