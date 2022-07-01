Поддержка социальных контрактников увеличена на 100 тысяч

На 100 тыс. рублей увеличена денежная выплата гражданам, заключившим социальный контракт. Это касается таких направлений, как осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. Соответствующее постановление принято на вчерашнем заседании правительства республики.

В итоге размер выплат для «индивидуалов» по соцконтракту увеличится с 250 до 350 тыс. рублей. Для тех же, кто планирует вести личное подсобное хозяйство, она составит 200 тыс. вместо ранее предусмотренных 100 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы Администрации Главы Чувашии. По словам и.о. министра труда и социальной защиты Александра Колесникова, изменения вступили в силу с 1 июля текущего года. Проведена работа с потенциальными участниками данного проекта, более ста индивидуальных предпринимателей уже готовы открыть собственное дело, сказал он.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил о дальнейшем сопровождении людей, которые приняли решение начать собственное дело или развивать фермерское хозяйство. «Важно постоянно держать их в зоне внимания, помогать всеми инструментами поддержки, чтобы они свою инициативу и бизнес-идеи могли реализовывать», — подчеркнул он.

На заседании также принято постановление, согласно которому в 2022 году услуги органов службы занятости станут доступны не только безработным гражданам, но и зарегистрированным в целях поиска подходящей работы. Они смогут воспользоваться услугами по психологической поддержке, организации временного трудоустройства, социальной адаптации на рынке труда, содействию началу предпринимательской деятельности, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

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«В сельской местности нередко бывает так, что семья обладает значительным земельным участком в частном доме и могла бы разводить скот или птицу, или выращивать овощи. Но не имеет на это средств. Получить их ей поможет социальный контракт», — рассказала «Российской газете» замминистра труда РФ Ольга Баталина. По ее словам, в прошлом году все регионы, за исключением Москвы (она реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета), получили федеральные средства на развитие программы — 26,3 миллиарда рублей.