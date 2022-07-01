На родине Петра Хузангая в Татарстане отпраздновали «Уяв»

Источник силы народа — в традициях и культуре

Традиционный праздник татарстанских чувашей «Уяв» гулял нынче на родине Петра Хузангая — в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Так благодарные соплеменники народного поэта Чувашии решили отметить 115-летие со дня его рождения.

«Уяв» — праздник чувашской культуры, народных традиций и обычаев, в его основе — весенне-летний период молодежных игрищ и хороводов, проходящий по окончании посевных работ. Возродили его в Татарстане в 1993 году. Как правило, проходит он в разных районах республики, где компактно проживают наши соплеменники. А в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района его 10 июля отметили в первый раз.

И нужно отметить, алькеевцы лицом в грязь не ударили. За считанные месяцы в чистом поле рядом с деревней построили огромный городок с парковой зоной, гостинично-ресторанным комплексом и обрядовыми домиками. Как рассказывали сельчане, это все благодаря стараниям председателя СПК «Звениговский» и «Хузангаевский» Ивана Казанкова.

Начался «Уяв» традиционно — с обращения мачавара к небесным силам, с тем, чтобы был богатый урожай, чтобы даровали народу благополучие и процветание. После чего прозвучал гимн чувашей–хлепопашцев «Алран кайми…».

Приветствовали собравшихся Президент Татарстана Рустам Минниханов, Глава Чувашии Олег Николаев, глава Ульяновской области Алексей Русских, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Открывая мероприятие, Рустам Минниханов отметил, что чувашский «Уяв» в Татарстане стал культурным брендом республики, наряду с другими национальными праздниками — русскими, татарскими, удмуртскими, марийскими, мордовским. «Традиции Уява раскрывают перед нами огромный мир самобытной чувашской культуры, уходящей своими корнями глубоко в прошлое», подчеркнул Президент Татарстана. И пожелал всем, «кто принимает участие в этом замечательном народном торжестве прекрасного настроения и жизненного оптимизма».

Ежегодно растет число участников Уява. Как было отмечено, на праздник чувашской культуры приехали около 10 тыс. гостей со всей страны — как представители Чувашской Республики и Татарстана, так и других регионов России: Дагестана, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Челябинской областей, республик Удмуртии, Бурятии и Хакасии.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, такое количество и такая география участников праздника говорит о том, что праздник можно считать всероссийским.

«В Российской Федерации проживает около 200 народов. Во многом поэтому Президентом страны этот год объявлен Годом культурного наследия народов Российской Федерации. У каждого народа есть свой источник силы, объединяясь, все это превращается в один большой, мощный, непобедимый поток, способный нести нас в будущее и преодолевать препятствия, которые появляются на нашем пути. Желаю нам всем свято чтить традиции, смело действовать сегодня и уверенно идти в завтрашний день», — сказал Олег Алексеевич. Поблагодарив Президента Татарстана за национальную политику, которая проводится в регионе, за внимание к сохранению чувашской культуры и языка, Глава Чувашии передал библиотекам и школам Татарстана сертификаты на тысячу художественных книг и тысячу учебников и учебных пособий на чувашском языке.

Поздравил «Уяв» и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Обращаясь к собравшимся, он заметил, что такого рода мероприятия дают возможность представителям разных национальностей осознать себя единой семьей. «Мы народ Победы, и в этой истории выжили благодаря дружбе», — заявил он, поблагодарив всех организаторов и лично Ивана Казанкова за проведение праздника, демонстрирующего дружбу народов и образцы ударного труда на благо Родины.

После торжественных речей гостей и вручения наград развернулись основные гулянья. С четырех сценических площадок знакомили со своим творчеством более 100 чувашских народных исполнителей и фольклорных ансамблей из 15 регионов страны. На первой главной выступали приезжие гости. На второй были организованы конкурсы чувашских танца «Ташла чăвашла» и песни «Юрла чăвашла». На третьей проходил «Уяв пики — 2022», где в таланте и красоте состязались чувашские красавицы как Татарстана, так и регионов. На четвертой — конкурс гармонистов «Выля, хут купăс».

Помимо этого, работали водная зона, ипподром. На первой проходили водные состязания, на втором — бег рысистых лошадей. Много о чем рассказывали также в обрядовых домиках. Кстати, на их территориях были представлены народные промыслы, ремесла, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. По мнению гостей, это был необыкновенно яркий праздник, разговор о котором газета продолжит в последующих номерах.