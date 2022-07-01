28 октября в Чувашии впервые отметят День памяти строителей рубежей

И форум земляков, и новый памятник

В этом году в календаре республики появится новая памятная дата. 28 октября в Чувашии впервые отметят День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Дату установил в декабре прошлого года Глава Чувашии Олег Николаев. В этот день, 28 октября 1941 года, в республике, напомним, приступили к сооружению масштабных оборонительных укреплений.

Событию предшествует целый ряд мероприятий. Как сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, в преддверии памятной даты, с 15 сентября по 14 октября, пройдет совместный с Башкортостаном и Ульяновской областью межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы». С 25 по 27 октября в Чувашии соберутся уроженцы Чувашии, проживающие в других регионах России и за рубежом, на III международный фестиваль мастеров исполнительского искусства «Созвездие земляков», а 28 октября состоится премьера оперы «Сурский рубеж».

В День памяти впервые проведут также Форум земляков. Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, национальные общественные организации чувашей сейчас официально зарегистрированы в 66 регионах страны и в некоторых зарубежных странах. Откроет форум пленарное заседание «Чувашия и мир», основной темой которого станет обсуждение роли уроженцев Чувашии в мировом сообществе. Затем пройдут круглые столы по вопросам международного и межрегионального сотрудничества.

«Наши выдающиеся земляки должны провести в каждом муниципальном образовании встречи с молодежью, представителями отрасли, обсудить концепции совместной работы с диаспорами по развитию идентичности нашего языка и культуры. Мы должны стать центром компетенций и методического сопровождения всех этих процессов, а в оргкомитет должны войти представители всех отраслевых министерств», — обозначил Глава Чувашии Олег Николаев.

А в Чебоксарах в мемориальном комплексе «Победа» планируют строительство памятника, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. Его установят на месте камня, который в октябре 2020 года заложили Олег Николаев и замминистра культуры России Ольга Ярилова.