Бойцам чувашского батальона связи «Атӑл» единовременно выплатят 200 тысяч рублей

Семьям военнослужащих именного батальона связи, формирующегося в республике, полагается единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев. На правительственной планерке он поручил провести работу по принятию необходимых нормативных актов с тем, чтобы средства были доведены до получателей в кратчайшие сроки.

«Сейчас идет формирование воинского подразделения, батальона связи. Если во время Великой Отечественной войны таковыми были 139 стрелковая дивизия и 324 стрелковая дивизия, которые выполняли задачи защиты отечества, то на сегодняшний день из резервистов формируется такой именной батальон связи. Для того, чтобы поддержать семьи добровольцев, которые отправятся служить в российскую армию, в том числе для выполнения задач в области защиты наших интересов на территории Украины, принято решение о выделении единовременно 200 тысяч рублей семьям тех добровольцев», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы республики.

Напомним, «Советская Чувашия» первой сообщила о том, что в республике формируется именной батальон связи, в котором будут проходить службу уроженцы и жители нашей республики — добровольцы-контрактники, «срочников» туда не возьмут. Позже стало известно, что у них будут свои опознавательные знаки, шевроны, а называться батальон будет «Атӑл» («Волга»).

После формирования батальона военнослужащие пройдут обязательную спецподготовку, боевое слаживание в пункте дислокации в течение месяца. Всех обеспечат необходимым современным обмундированием и пищевым довольствием. Среди требований к добровольцам – возраст от 18 до 50 лет, хорошая физическая подготовка, годность по состоянию здоровья, психологическая устойчивость. Приветствуется профильное образование в области радиотехники и электроники, но пригодятся и другие специалисты – например, водители, автослесари и другие.