Успешные семьи Приволжья вновь собрались в Чебоксарах

«Пусть не похожи глазки, носик, сердцем — они мои…»

На красной дорожке, выложенной перед Чувашской государственной филармонией, блистали вчера под прицелом камер и фотоаппаратов не именитые артисты и звезды кино, а родители с детьми — участники конкурса «Успешная семья Приволжья». В одних семьях воспитываются пятеро ребятишек, в других — больше десятка, есть как кровные, так и приемные дети. Впрочем, разве в такой суматохе разберешь, кто тут родной, а кто нет. «Все свои!» — не разделяя чад, говорили журналистам родители.

Александр и Ольга Романовы из Оренбургской области приехали на конкурс вместе с одиннадцатью ребятишками. Трое из них — кровные, а с остальными, по словам родителей, связала судьба. «Было у нас три сына, а так хотелось дочку, — рассказала мама. — Сами не рискнули, решили взять на воспитание девочку. А потом для нее взяли сестричку. И понеслось. Видя, как все у нас дружно и счастливо живут, опека сама стала предлагать нам взять еще деток…»

В ярких синих платьицах в белый горошек собрались фотографироваться на красной дорожке юные представительницы семьи Петрук из Пензенской области. Семь юных красавиц вместе с мамой Светланой выстроились в ряд, самой старшей дочери Кристине — 16 лет, младшенькой Эсмеральде — три годика. Трое мальчишек, одетые в строгие костюмы, окружили довольного папу Виталия. «Главное — быть открытыми, не копить обид, говорить о том, что на душе…» — поделились опытом многодетные родители.

ИГОРЬ КОМАРОВ,

полпред Президента России в ПФО: «Важность института семьи отмечается на самом высоком уровне, и подчеркнуло это значимое событие — принятие 28 июня текущего года Президентом России Указа об установлении в Российской Федерации 8 июля — Дня семьи, любви и верности. Конкурс «Успешная семья Приволжья» стал центральной площадкой для распространения опыта прекрасных семей, целью жизни которых стало воспитание будущего поколения. Вы стали победителями в своих регионах, образцом воспитания и наставничества. Уверен, на площадках конкурса вы продемонстрируете свои таланты и креативные идеи, а также культурные и национальные обычаи, которые чтут в ваших семьях».

И все же одну знаменитость на красной дорожке участники конкурса таки приметили — российского актера театра и кино Анатолия Гущина с ромашкой на груди, которую он прикрепил к петлице в знак уважения к предстоящему празднику — Дню семьи, любви и верности. В этом году нашему земляку, уроженцу Новочебоксарска и, к слову, многодетному отцу предложили стать председателем жюри конкурса, но об этом мы еще расскажем потом. А пока одни семьи-участники фотографировались с кинозвездой, другие тщательно готовились к выходу на сцену в гримерках.

«Я самая богатая и счастливая мама на свете, — призналась Тамара Яранцева, глядя на своих принарядившихся ребятишек. — Кроме родных чад и внуков у меня девять приемных детей. Живем в деревне Полевая, есть у нас курочки, свой огород, сад, благодаря моим любимым помощникам все это растет, цветет и благоухает». А еще дети Тамары Анатольевны играют на музыкальных инструментах, занимаются спортом, ну а про маму все хором говорят, что она самая добрая на свете.

А в творческой семье Алыховых из Ульяновской области самый добрый — папа. «Всегда гордился тем, что моя семья — большая! Но когда с супругой Анастасией приехали на конкурс «Успешная семья Приволжья», поняли, что на самом деле нас не так уж и много. Но все берут количеством, а мы будем брать харизматичностью и артистизмом!» — от души рассмеялся Сергей Алыхов. На вопрос, в чем рецепт семейного счастья, супруги ответили словами из песни своей визитной карточки: «Главное, друг друга искренне любить!» Кстати, Сергей и Анастасия знают песни и на чувашском языке, поскольку у обоих корни из чувашских деревень Ульяновской области. «Когда мы подъезжали к границе области с Чувашией, нас встретили с хлебом-солью, песнями и плясками, — рассказал Сергей. — Это было здорово и по-домашнему, словно встретились с родными. Мы даже вместе пели! Спасибо республике за такой радушный прием!»…

Не случайно торжественное открытие окружного конкурса началось с видеопрезентаций регионов Приволжья, откуда прибыли финалисты. Все они разные, со своими национальными особенностями, но в то же время их объединяют добрые традиции и семейные ценности.

«Именно с семьи начинается воспитание гражданина, патриота своей страны, в ней он получает свои первые знания, жизненные навыки, — отметил в приветственной речи Глава Чувашии Олег Николаев. — Важность семьи постоянно подчеркивается Президентом России, он инициирует много решений для ее поддержки и развития. Чувашия, как ответственный регион, следуя посылу Президента страны, формирует свои меры поддержки, призванные обеспечить комплексную и комфортную жизнь семей, возможность воспитывать детей, развиваться».

Поприветствовал участников и заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, который зачитал приветствие полпреда Игоря Комарова. А от себя лично пожелал участникам удачи, заверив, что все они уже победители. «Желаю вам получить удовольствие не только от участия в конкурсе, но и насладиться прекрасными Чебоксарами, прогуляться по набережной, сфотографироваться на фоне монумента Матери, у памятника святым Петру и Февронии», — добавил Олег Машковцев.

О самых важных ценностях в жизни человека — семье, любви и детях говорили на сцене и два сопредседателя жюри конкурса: актер Анатолий Гущин и руководитель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

«Успешные, счастливые дети и их родители — это залог благополучия в стране, здорового государства», — сказал Анатолий Гущин, признавшись, что невероятно счастлив быть частичкой этого конкурса-праздника. Актер уверен, что в воспитании детей самое главное — это личный пример родителя.

«Когда в семье много детей — мы становимся счастливее, богаче, содержательнее, — добавила Наталья Алексеевна. — Хочется, чтобы и мамы, и папы были волшебниками для своих чад, делали их мир интереснее, давали им возможность проявить себя. Ну а участники этого конкурса еще покажут, что быть многодетными — это настоящее чудо!»

Бурными аплодисментами встречали на сцене парад 14 семей-участников, после чего начались презентации. Абдуллины из Башкортостана рассказали о том, как «зажигалось» созвездие под названием «Дружная семья». Сабитовы из Татарстана не только поведали о себе, но и угостили членов жюри чак-чаком, приготовленным своими руками. А супруги Лахмьетко из Удмуртии рассказали о непростом решении взять на воспитание чужих ребятишек. «И пусть у ребят не мои глаза, не мои черты лица, сердцем они мои…» — признался со сцены папа Хамро.

Чувашию же на конкурсе представила семья Падиаровых-Прокопьевых, в которой 14 детей! 10 из них — кровные, четверо, как сказали родители, «сердечные». Старший из сыновей сейчас участвует в спецоперации на Украине…

Завтра конкурсные испытания продолжатся и завершатся гала-концертом, на котором будут названы имена победителей.