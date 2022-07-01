У наших тяжелоатлеток — два «золота» и два рекорда

Представительницы Чувашии показали отличную готовность на чемпионате России, который в эти дни проходит в Хабаровске на помосте Ерофей-арены. Соревнования стартовали с выступления спортсменок в самых легких весах — 45 и 49 кг. Надежды наших болельщиков возлагались на Любовь Мышову, Полину Андрееву и Ирину Баймулкину. Ирине не удалось завоевать награды, а вот ее подруга по команде Любовь Мышова заняла третье место в упражнении «толчок». Однако все звезды сошлись для Полины Андреевой — подопечная Геннадия Иванова в «рывке», подняв 78 кг, выиграла «бронзу». Также она завоевала две золотые награды в упражнение «толчок» (97 кг) и в сумме двоеборья с общим результатом 175 кг, попутно установив два национальных рекорда! Чуть позже представительницам Чувашии удалось пополнить медальный запас в весовой категории до 59 кг. Две награды завоевала Александра Козлова: на ее счету «серебро» в «рывке» и «бронза» по сумме двоеборья. Еще одна наша спортсменка Наталия Шайманова заняла третье место в упражнении «толчок».