Журналистов и печатников эвакуировали

Отложить работу над статьями и новостями, прервать верстку полос пришлось вчера ближе к полудню сотрудникам «Советской Чувашии». Так же как и их коллегам — журналистам, и другим обитателям Дома печати. Несколько десятков человек были эвакуированы из здания из-за пожарной угрозы. «Открытого огня не было, было задымление, возникшее в ходе демонтажа вентиляционных труб в производственном помещении. Пострадавших нет, ущерба нет, ведется внутренняя проверка причин ЧП», — сообщил корреспонденту «СЧ» генеральный директор АО «ИПК «Чувашия» Алексей Ключников. Проводят проверку по данному факту и в Главном управлении МЧС по Чувашии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, занимаются ею эксперты испытательно-пожарной лаборатории.