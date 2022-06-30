ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

«С первых дней войны весь наш народ плечом к плечу поднялся на защиту Родины. Огромный вклад в Великую Победу внесли труженики тыла. В знак глубочайшего уважения и благодарности тем, кто работал на оборонных и промышленных предприятиях, на транспорте и в шахтах, не щадя себя и своей жизни — обеспечивал фронт всем необходимым — было учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Столица Чувашской Республики по праву удостоена этой высокой чести. Заводы, эвакуированные в Чебоксары, производили боеприпасы и аппаратуру для морской и авиационной техники, продовольствие и одежду для бойцов. И, конечно, особая, незабываемая страница нашей военной истории — строительство оборонительных рубежей вокруг индустриальных центров страны… Два таких обвода — Сурский и Казанский — проходили по территории Чувашии. И в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Уверен, что возведение этого величественного монумента будет содействовать сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов».