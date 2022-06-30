В батальоне «Атӑл» будут служить только уроженцы Чувашии

В Чувашии формируют именной батальон, в который набирают служащих по контракту из республики. На днях он получил название «Атӑл» («Волга»). Такая привязка

к местности подчеркивает, что подразделение будет состоять исключительно из наших земляков — контрактников из числа уроженцев и жителей Чувашии. Вместе, плечом

к плечу, они будут поддерживать ход военной спецоперации на Украине. О том, как попасть в «чувашский батальон», «СЧ» узнала у начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах майора Оксаны Базуевой.

Специализация — связисты

Собственные батальоны для участия в боевых действиях на Украине комплектуют во многих регионах России. Первый сформировали еще в феврале в Чечне. В соседнем Татарстане, например, их будет сразу два — «Алга» и «Тимер», что в переводе означает «вперед» и «железный». В Пермском крае — «Парма», в Кирове — «Вятка», в Башкортостане — батальон имени Минигали Шаймуратова. «Родные» слова в названиях батальонов не случайны. Главная их особенность — в подразделения принимают только местных жителей.

Отличаться бойцы именных батальонов будут по опознавательным нарукавным шевронам и другим знакам различия. У чувашских военнослужащих из «Ат?ла», например, на одном шевроне будет вышит желто-красный герб Чувашской Республики, на другом — стилизованная эмблема войск связи России. Именно такая специализация — связисты — определена для батальона из нашей республики.

«Во все времена земляк в армии считался больше, чем земляк. Это друг, человек, которому можно доверять, который всегда подставит свое плечо. Вот и именные батальоны, где все, от рядового до офицеров, — выходцы из одной республики, созданы для того, чтобы, чувствуя плечо своего земляка, вместе выполнять поставленные задачи», — объясняет майор Оксана Базуева. По ее словам, жители республики активно интересуются набором в именной батальон, а часть кандидатов уже прошли положенные мероприятия: медкомиссию и профессиональный психологический отбор. После формирования батальона военнослужащие пройдут обязательную спецподготовку (так называемое боевое слаживание) в пункте дислокации в течение одного месяца. Всех обеспечат необходимым современным обмундированием и пищевым довольствием.

Среди требований к будущим контрактникам — уроженцам Чувашии возраст от 18 до 50 лет, хорошая физическая подготовка, годность по состоянию здоровья, психологическая устойчивость. Приветствуется профильное образование в области радиотехники и электроники, но если такой профессии нет, не страшно. Всегда нужны водители, автослесари, другие специалисты.

«Конечно, предпочтение отдается тем, кто служил в армии и имеет военно-учетную специальность связиста, участвовал в боевых действиях, но должность найдется для каждого. Ограничений нет. В любом случае каждый будет обучен или переподготовлен», — отметила Оксана Базуева. А вот те, кто отбывал наказание в виде лишения свободы, подать заявку не смогут. Все желающие попасть в именной батальон могут обратиться либо в военкомат по месту жительства, либо непосредственно в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах по адресу: улица Пирогова, 8а.

Не ради денег, а за идею

Стремятся служить в именном батальоне люди самые разные. Так, по словам Оксаны Геннадьевны, довольно много тех, кто старше 50 лет (самому возрастному обратившемуся, к слову, участнику войны в Афганистане, — 63 года, позже он ушел на Донбасс добровольцем), есть даже многодетные отцы. «С каждым, кто приходит, я лично беседую и была приятно удивлена, что ребята действительно идут не ради зарабатывания денег, а за идею. Есть те, кто, отслужив в армии 10-15 лет назад, хотят быть полезными, так как имеют воинскую специальность. А кто-то идет по примеру своих братьев и друзей, которые сейчас служат, со словами, что хотят им помочь. Как они говорят, так их воспитали родители», — рассказывает начальник пункта отбора.

Для рядового и сержантского состава и прапорщиков контракты будут заключать сроком от четырех месяцев до года. Каждый военнослужащий именного батальона сможет получить подъемное пособие, предусмотренное федеральным законодательством о воинской обязанности и военной службе. В батальон «Атӑл» планируется набрать чуть больше 300 контрактников. «Срочников» в этом подразделении не будет.

«Военная служба по контракту сама по себе престижна, а быть в именном батальоне рука об руку со своим товарищем, земляком — тем более», — считает Оксана Базуева. Батальон «Атӑл» сформируют уже в июле.

КСТАТИ

С чувашским флагом и иконкой в вещмешке

Два месяца провел в зоне военной спецоперации на Украине 47-летний чебоксарец Сергей Голицын. Все это время он бережно носил в своем рюкзаке флаг Чувашии, который с гордостью водружал в местах закрепления Российской армии, и иконку Николая Чудотворца. Известие о формировании именного батальона «Атӑл» в Чувашии он встретил с большим воодушевлением. «С этого начинается патриотизм и любовь к Родине», — считает военнослужащий. О том, как инженер-эколог принял решение уйти добровольцем и как это изменило его жизнь, читайте в следующих выпусках «СЧ».