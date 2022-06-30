В стихах и прозе о героях тыла

Книга, посвященная строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вышла в июне в Чувашском книжном издательстве.

В сборник «За нами отчий дом. Умра Сăр чикки — хыçра тăван кил» вошли стихи, поэмы, рассказы и воспоминания на русском и чувашском языках. Среди авторов сборника — не только профессиональные писатели и журналисты, но и дети и внуки тех, кто возводил в годы войны оборонительные рубежи, школьники, студенты, преподаватели, воспитатели… Как сообщают в Минцифры Чувашии, большинство произведений, включенных в новый сборник, были написаны в 2021 году, в год, который, напомним, в республике был посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Издана книга по инициативе Союза женщин Чувашии.