В стихах и прозе о героях тыла

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Книга, посвященная строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вышла в июне в Чувашском книжном издательстве.
В сборник «За нами отчий дом. Умра Сăр чикки — хыçра тăван кил» вошли стихи, поэмы, рассказы и воспоминания на русском и чувашском языках. Среди авторов сборника — не только профессиональные писатели и журналисты, но и дети и внуки тех, кто возводил в годы войны оборонительные рубежи, школьники, студенты, преподаватели, воспитатели… Как сообщают в Минцифры Чувашии, большинство произведений, включенных в новый сборник, были написаны в 2021 году, в год, который, напомним, в республике был посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Издана книга по инициативе Союза женщин Чувашии.

Опубликовано: 30 июня 2022 г.


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